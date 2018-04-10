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Лондонская биржа металлов с 17 апреля ограничивает торговлю алюминием «Русала»
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Лондонская биржа металлов с 17 апреля ограничивает торговлю алюминием «Русала» 

Rambler News Service 1 час назад
Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля временно ограничивает торговлю алюминием «Русала» из-за попадания компании под санкции Минфина США.
«Марки BAZ SUAL, KPA3, IRKAZ SUAL AND UAZ SUAL снимаются с торгов, но варранты все еще остается на складах. Торги маркой VGAZ SUAL приостановлены», — говорится в сообщении.
6 апреля США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за «ситуации на Украине». В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и другие. Среди компаний — «Русал», En+ Group и группа ГАЗ.
10 апреля международный клиринговый сервис Clearstream [сообщил] (https://rns.online/industry/Clearstream-s-7-maya-prekratit-obsluzhivanie-bumag-Rusala-gruppi-GaZ-i-En-2018-04-10/), что прекратит обслуживание, в частности, глобальных депозитарных расписок (ГДР) и обыкновенных акций «Русала». Компания отметила, что бумаги этих компаний будут обслуживаться до 6 мая 2018 года включительно.
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