Лондонская биржа металлов с 17 апреля ограничивает торговлю алюминием «Русала»

Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля временно ограничивает торговлю алюминием «Русала» из-за попадания компании под санкции Минфина США

«Марки BAZ SUAL, KPA3, IRKAZ SUAL AND UAZ SUAL снимаются с торгов, но варранты все еще остается на складах. Торги маркой VGAZ SUAL приостановлены», — говорится в сообщении.

10 апреля международный клиринговый сервис Clearstream [сообщил] (https://rns.online/industry/Clearstream-s-7-maya-prekratit-obsluzhivanie-bumag-Rusala-gruppi-GaZ-i-En-2018-04-10/), что прекратит обслуживание, в частности, глобальных депозитарных расписок (ГДР) и обыкновенных акций «Русала». Компания отметила, что бумаги этих компаний будут обслуживаться до 6 мая 2018 года включительно.