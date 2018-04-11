LME ограничила «РусАл» в торговле алюминием 

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Лондонская биржа металлов с 17 апреля вводит временные ограничения на торговлю алюминием "РусАла" из-за санкций США. Об этом говорится в заявлении торговой площадки. Биржа прекратила листинг первичного алюминия производимых предприятиями «РусАла» марок. LME будут принимать алюминий «РусАла» под варранты только после получения подтверждения от биржи о том, что металл не подпадает под санкционные ограничения. Между тем в «РусАле» заявили, что проводят оценку последствий данных ограничений на торговлю металлом.
Заявление «РусАла»
"В настоящее время компания оценивает эффект этого решения и сделает дальнейшие заявления, как только это будет возможно после оценки дальнейшей ситуации". Всего на Лондонской бирже металлов в разное время обращалось 14 брендов алюминия «РусАла». Конкретная марка зависела от завода-изготовителя, входящего в объединенную компанию. Кроме того, по данным Reuters, «РусАл» просит своих клиентов расплачиваться в евро, чтобы обойти санкции США, которые, по сути, отключают компанию от долларовой системы. Кстати, в СМИ появились слухи о том, что и другие компании могут начать переходить от долларовых платежей к единой европейской валюте, а это может нанести серьезный удар по доллару. Пока, впрочем, этого не произошло, но представители российского крупного бизнеса уже заговорили о том, что в условиях нарастающего санкционного давления со стороны Запада они начнут искать новые рынки сбыта, благо спрос на продукцию есть. Тем временем рынок алюминия уже закладывает возможные перебои поставок в цену. Стоимость фьючерсных контрактов на этот металл резко возросла — почти на 10% с момента введения санкций. Между тем, все это может ударить в первую очередь по Европе. По данным Алюминиевой ассоциации РФ, в прошлом году потребление алюминия в ЕС составило 7,7 млн тонн, в то время как собственные производственные мощности не превышают 2,6 млн тонн. «Чтобы покрыть потребности американского рынка, стоит ожидать переориентации объемов некоторых стран в США, в том числе с рынка ЕС. Как результат, увеличится спрос на металл на рынке ЕС, и соответственно вырастут цены на алюминий для отраслей последующего передела. Высокая цена на алюминий, являющаяся следствием выбывания с рынка крупнейшего игрока, замедлит экономический рост, повлияет на конкурентоспособность экспортно ориентированных европейских индустрий (автопром и прочее транспортное машиностроение). Особенно может пострадать Германия», — отметили в Алюминиевой ассоциации, сообщает «Прайм». Текущий дефицит рынка, который может быть покрыт только за счет импортной продукции, составил 5,1 млн тонн. По прогнозам аналитиков, в дальнейшем потребление будет только расти и к 2022 г. прогнозируется на уровне 8,5 млн тонн.