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Биржа металлов Лондона временно ограничит торговлю металлом «Русала»
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Биржа металлов Лондона временно ограничит торговлю металлом «Русала» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лондонская биржа металлов (LME) вводит временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение биржи.
Ограничение будет действовать с 17 апреля и до тех пор, пока компании, владеющие металлами «Русала», не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленные американской стороной санкции.
"С момента вступления в силу складская компания сможет получать металлы «Русала»… только после получения подтверждения от LME в том, что вышеупомянутые условия (относительно санкций — ред.) выполнены", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России ничего не делается под давлением.
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