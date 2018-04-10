Куда сдать на хранение автопокрышки в Москве и Подмосковье

Необязательно складировать их дома или в гараже — для этого можно воспользоваться специальными сервисами. Где в Москве и Московской принимают зимнюю резину на хранение, и во сколько это обойдется, читайте в гиде РИАМО

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Правила хранения

Для того, чтобы покрышки прослужили как можно дольше, необходимо обеспечить правильное хранение. Причиной преждевременной деформации шин могут стать:

Нестабильная температура в помещении, очень низкие или высокие значения, резкие перепады температур; Высокая влажность и плохая вентиляция, вследствие чего может образоваться плесень (причем для сохранения эластичности резины требуется довольно высокий уровень влажности воздуха); Непосредственная близость к химическим веществам — емкостям с бензином, автомобильным маслом, охлаждающим жидкостям и пр. ; Неправильное складирование из-за недостатка места (в подвешенном состоянии, в вертикальном положении на полу, без дисков и т. д.). Покрышки вместе с дисками должны размещаться горизонтальной стопкой, желательно в чехлах, шины нужно регулярно переворачивать.

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Правила приема шин Если вы решили отдать покрышки на хранение в специализированный сервис, стоит обратить внимание на несколько моментов.

Стоимость хранения зависит не только от времени пребывания шин в ячейке, но и от радиуса диска;

Комплекту покрышек должны присвоить номер и зафиксировать его в договоре хранения, также составляется акт приема-передачи, один экземпляр выдается клиенту;

Профессиональные сервисы обычно предлагают отдельные чехлы, в которые упаковываются покрышки перед складированием;

Проследите за тем, чтобы перед приемом комплект резины осмотрели и зафиксировали все имеющиеся повреждения, а вернули в том же виде.

Некоторые магазины и автосервисы проводят сезонные акции и предоставляют бесплатный сезон хранения комплекта колес в подарок при покупке шин определенных производителей.

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Сервисы хранения

«Мир Авто»

Сервис предлагает сезонное хранение автомобильных колес в сборе (авторезина и диски в комплекте). Можно выбрать время аренды места на складе: от 1 месяца до 1 года. В стоимость входит: первоначальная техническая мойка, сушка покрышек и дисков, обработка их специальным консервирующим раствором; осмотр колес на предмет повреждений и дефектов, пломбировка перед сдачей.

Где: Москва (ВАО, СВАО, ЮВАО), Московская область (Люберецкий район, д. Часовня, д. 30а)

Сколько стоит: от 500 до 650 рублей за месяц, 2200 — 3600 рублей за полгода, 3600 — 6400 рублей за год хранения.

«Шинсервис»

Сервис предлагает не только хранение, но и различные услуги автосервиса. Постоянным клиентам предоставляется скидка на опцию хранения. Стоимость хранения здесь дороже, зато не придется везти свой комплект шин в сервис — его заберут специалисты. Цена на хранение шин и в сборке с дисками различается. Есть склады в Москве и широкая сеть в Подмосковье, полный список адресов можно посмотреть здесь http://www.shinservice.ru/t_dep/.

Сколько стоит: хранение покрышек — от 600 за месяц, от 3600 рублей за полгода, от 7 200 рублей за год; хранение колес в сборке с дисками — от 750 рублей за месяц, от 4 500 рублей за полгода, от 9000 рублей за год.

«Шинхран»

Московский сервис с самыми демократичными ценами на хранение сезонной авторезины. Если вам требуется только хранить колеса, то дополнительные опции можно не оплачивать. Шины придется сдать самостоятельно. Договор подразумевает хранение комплекта однотипных колес или шин в отапливаемом помещении с соблюдением всех правил хранения и однократную выдачу в пункте приема.

Где: Москва, Нагорный проезд дом 12Г, стр. 16.

Сколько стоит: комплект покрышек — от 1400 до 2400 рублей за сезон (6-7 месяцев); комплект колес в сборе — от 1900 до 2800 рублей за сезон.

«Шинный отель»

Цена хранения не зависит от радиуса диска и комплектации, принимаются любые покрышки или в сборе с дисками. В стоимость входит: доставка на склад; мойка, сушка и обработка специальными составами; хранение и страховка.

Где: Москва, Дубининская ул., д. 41, стр. 4, Хорошевское ш. д. 38, к. 139.

Сколько стоит: 3 490 рублей за 7 месяцев.

Шинный центр «Vianor»

По акции при покупке автомобильных дисков от определенного ряда производителей до 31 мая 2018 года вам предложат полгода бесплатного хранения одного комплекта шин с дисками или без. Есть широкий выбор шинных центров по Москве и Московской области. Полный список магазинов, участвующих в акции, можно найти здесь.

Сколько стоит: бесплатно полгода при покупке дисков (REPLAY, MOMO, Alutec, ANTERA, ATS, Borbet, MAK, OZ)

Магазин

Здесь предлагается бесплатное хранение комплекта шин на срок до 8 месяцев за покупку. Приобрести нужно комплект летних легковых шин или комплект литых колесных дисков в одном из новых шинных центров в Москве или Подмосковье.

Где: акция действует по следующим адресам:

Сколько стоит: бесплатно при покупке комплекта летних шин или дисков