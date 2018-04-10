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Товары легкой промышленности на 41 млн руб изъяли из оборота в Подмосковье с осени 2017 г
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Товары легкой промышленности на 41 млн руб изъяли из оборота в Подмосковье с осени 2017 г 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
С осени 2017 года из оборота в Подмосковье изъяли почти 3 тысячи партий продукции легкой промышленности на сумму более чем в 41 миллион рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
Ведомство провело контрольно-надзорные мероприятия по исполнению приказа Роспотребнадзора от 11.09.2017 №843 «О выявлении и пресечении незаконного ввоза, производства и оборота на территории Российской Федерации продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной».
«В период действия приказа управлением проведены 372 надзорных мероприятия, изъято из оборота 2723 партии продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов «О безопасности продукции легкой промышленности» и «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» в количестве 23,078 тысячи единиц на сумму 41,76 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Из общего числа надзорных мероприятий 36 проведены в отношении объектов, занимающихся производством и реализацией верхней одежды, в том числе детской, вязанных и трикотажных изделий, белья, термобелья. По итогам проверок была изъята из оборота 31 партия в количестве 7981 единиц продукции легкой промышленности на сумму 7,3 миллиона рублей в связи с нарушением изготовителем обязательных требований к маркировке в соответствии с нормами технических регламентов.
«По результатам проведенных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов возбуждено 523 дела об административных правонарушениях по 18 статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — добавляется в сообщении.
В судебные органы переданы 82 материала дел, из которых по 54 делам судами приняты решения о привлечении хозяйствующих субъектов к административной ответственности и назначении наказаний в виде предупреждений, штрафов на общую сумму 1,235 миллиона рублей.
Всего к административной ответственности привлечены 72 юридических лица и 275 должностных лиц в виде наложения административных штрафов на общую сумму 9,3 миллиона рублей.
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