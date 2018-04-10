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Знакомьтесь, Мадам Брови — собака с самыми печальными на свете
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Знакомьтесь, Мадам Брови — собака с самыми печальными на свете 

WDay.ru 25 минут назад
Фото: WDay.ru
Кажется, этот собака знает все невзгоды этого мира и способна понять каждого…
Английский бульдог по кличке Мадам Брови живет в Германии и… у нее все в жизни хорошо! Есть крыша над головой, заботливая хозяйка по имени Жанна и даже подруга-лабродор по кличке Луна. Однако взгляд у собаки не самый веселый. И все дело в необычном окрасе. А точнее в бровях, которые достались ей при рождении.
Возможно, мы бы никогда не узнали о существовании Мадам Брови, если бы не соцсети. C веком технологий собака стала настоящей звездой Instagram с 38 тыс. подписчиками. И, кажется, это не предел. Каждый день фанатов у Мадам Брови становится все больше и больше.
И пока интернет-пользователи называют собаку «Пьеро» и «Самой грустной собакой в мире», ее хозяйка спешит напомнить, что на самом деле, ее любимица очень весела и активна. У Мадам Брови даже есть видео, где она играет и бегает во дворе своего дома.
Однако, как ни крути, самыми милыми снимками собаки остаются постановочные, где она, например, с бантом на ушах грустно смотрит на банку с кормом или играет на рояле… Также в аккаунте Мадам Брови есть ее детские кадры. И на них у нее такие же опущенные брови и грустный взгляд.
Тем временем…
В сети также восхищаются трэвел-блогером Джорданом Кахана, который объехал почти всю Америку с двумя бездомными щенками. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
А больше фотографий Мадам Брови смотрите ниже!
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