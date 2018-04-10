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Нормативы для неприятных запахов появятся в России
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Нормативы для неприятных запахов появятся в России 

Авторадио 27 минут назад
Допустимые уровни предельной концентрации разработает Роспотребнадзор. Подробнее об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава ведомства Анна Попова:
«Наш нос ощущает запахи в концентрациях на три порядка меньших, чем норматив, который является вредным для человека. Но вместе с тем, этот раздражающий фактор влиять на человека не должен. Есть приборы, их пока очень мало, которые умеют мерить запах, они пока не отечественного производства, но, в общем-то, они уже есть. Наши научные учреждения разрабатывают гигиенический норматив по определению и по уровню запаха в воздухе с тем, чтобы защитить наших граждан и вот от этого раздражающего фактора тоже».
Проблема неприятного запаха особенно актуальна для жителей, чьи дома расположены недалеко от мусорных полигонов. В частности, в подмосковном Волоколамске, где находится свалка «Ядрово». Власти региона сейчас решают вопрос с его рекультивацией.
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