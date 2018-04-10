Памятнику Шухову неприятны птицы

10 апреля городские службы начали мыть памятники. Первым стал монумент в честь архитектора и изобретателя Владимира Шухова на Сретенском бульваре.

Традиционно в апреле, с приходом тепла, городские службы проводят масштабную уборку города. К моменту, когда на деревьях распустятся первые листья, столица должна блестеть, как блестела вчера в лучах солнца бронзовая шевелюра архитектора Владимира Шухова, памятник которому коммунальщики отмывали от грязи после зимы.

— Основная причина загрязнения памятников — это птицы, — объясняет заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Автомобильные дороги» Центрального округа столицы Сергей Шеянов. — Единственное, что мы можем предпринять, это помыть и почистить памятник. Во многом из-за птиц осенью работы у коммунальных служб даже больше, чем после зимы: сезон холодов большинство пернатых обитателей мегаполиса предпочитают пережидать в теплых краях. Городским памятникам от этого только лучше.

Монумент обработали концентрированным моющим средством (на один литр воды приходится всего 10 граммов активного вещества), аппаратом высокого давления сбили с бронзовых плеч архитектора Шухова всю пыль и грязь. Очистка памятников проводится в соответствии с методикой, разработанной столичным Департаментом культурного наследия.

— На балансе ГБУ «Автомобильные дороги» Центрального округа находится 176 объектов монументального искусства. Работы мы проводим не реже двух раз в год, — рассказывает Шеянов.

Все памятники, находящиеся в центре столицы, коммунальщики обещают привести в надлежащий вид к концу апреля.

ГБУ «Гормост» в рамках месячника благоустройства также помоет все подведомственные ему памятники, а всего их 17. Среди наиболее значимых объектов можно выделить монумент Победы на Поклонной горе, памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади и памятник Петру Первому, установленный у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Также в оперативном управлении учреждения находятся 67 столичных фонтанов, которые сегодня также отмывают и готовят к централизованному запуску.

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