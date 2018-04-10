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Прокуратура извинилась перед фермером из-за дела о GPS-маячке для коровы
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Прокуратура извинилась перед фермером из-за дела о GPS-маячке для коровы 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Прокуратура извинилась перед фермером Евгением Васильевым из Курганской области, против которого завели дело из-за покупки GPS-маячка для коровы. Письмо надзорного ведомства опубликовала в Telegram-канале главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
"От имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в документе, подписанном прокурором района.
Фермер из Курганской области в конце январе 2017 года заказал в интернет-магазине GPS-маячок, чтобы следить за коровой. Правоохранители задержали его при получении почтового отправления и предъявили обвинение по статье 138.1 УК, карающей за незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
История Евгения Васильева получила широкую огласку после того, как в ходе ежегодной пресс-конференции корреспондент RT задал Владимиру Путину вопрос по поводу этого инцидента. Президент пообещал разобраться в проблеме.
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