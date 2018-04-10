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Памятный знак к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады учредили в Петербурге
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Памятный знак к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады учредили в Петербурге 

ТАСС 37 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга учредили памятный знак в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, его получат блокадники во время торжеств в январе 2019 года, сообщил во вторник председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков на заседании координационного совета по делам ветеранов.
"Представители общественных организаций обратились с просьбой выпустить памятный знак в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. У нас 84 тыс. [переживших блокаду] в городе, все они получат памятный знак в канун праздника вместе с именным удостоверением", — сказал Ржаненков.
Он предложил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко выпустить дополнительное количество знаков для передачи блокадникам, проживающим в других регионах. Глава города поддержал идею, но предложил доработать дизайн памятного знака, обсудив изменения с ветеранами.
Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Битва за Ленинград началась в июле 1941 года и завершилась в августе 1944 года, в ней погибли около миллиона советских солдат и более 800 тыс. человек из числа мирного населения. Точное число жертв блокады историки не могут назвать до сих пор, более 1,5 млн человек были награждены медалями «За оборону Ленинграда».
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