Санкции США против России обойдутся Германии в миллиарды евро 

Последние санкции США против России могут обойтись германской экономике в миллиарды евро в самые ближайшие годы. Такое заявление поступило в берлинское представительство ТАСС из Российско-германской внешнеторговой палаты (AHK).
В документе отмечается, что в санкционный список Минфина США попали компании и предприниматели, «с которыми тесно сотрудничает экономика ФРГ». В этом списке "Русал", "Ренова", "Газпром", группа «ГАЗ»… АНК считает, что в краткосрочной перспективе ущерб от этих санкций против российских партнеров немецкого бизнеса составит несколько сотен миллионов евро, а в долгосрочной перспективе «ставят под угрозу проекты на сумму в миллиарды». В частности, председатель правления АНК Маттиас Шепп отмечает, что в последние годы, несмотря на взаимные санкции, предприниматели из ФРГ активно инвестировали в российскую экономику, а теперь место германских фирм (как и американских) в России могут занять прежде всего китайские компании.
В заявлении палаты напоминается, что согласно исследованию Университета Киля, прошлые санкции, введенные Евросоюзом и США, уже принесли совокупный ущерб для экономики РФ и ЕС в размере более €100 млрд Причем, если 60% потерь выпали на долю РФ, то остальные около 40% достались странам Евросоюза, европейскому бизнесу.
Отрицательно оценивая нынешнюю эскалацию, председатель правления АНК заявляет, что обеим сторонам необходимо в срочном порядке заняться урегулированием конфликтов в Сирии и на Украине. «Здесь необходимы усилия правительств в Москве и Вашингтоне, так же как и ЕС и ответственных за принятие решений в затронутых странах…» — говорится в документе.