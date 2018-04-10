АНК: новые санкции США против РФ могут обойтись ФРГ в миллиарды евро 

БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Последние санкции США против России могут обойтись германской экономике в миллиарды евро. Об этом говорится в заявлении Российско-германской внешнеторговой палаты (AHK), поступившем во вторник в представительство ТАСС.
"По оценке AHK, недавно введенные санкции США против России могут стоить германской экономике миллиарды евро в ближайшие годы", — отмечается в документе. В AHK напомнили, что в санкционный список попали компании и предприниматели, «с которыми тесно сотрудничает экономика ФРГ». В краткосрочной перспективе организация оценивает ущерб от санкций для Германии в «несколько сотен млн евро».