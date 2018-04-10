Принц Гарри не позвал на свою свадьбу Мэй и Трампа

По данному вопросу пара проводила консультации с правительством Ее Величества королевы, и решение было принято королевским двором.

Как сообщил представитель принца Гарри, жених и невеста действительно намеренно решили воздержаться от приглашения британских и зарубежных политических деятелей на торжество, которое должно состояться 19 мая этого года.

Отмечается, что по данному вопросу пара проводила консультации с правительством Ее Величества королевы, и решение было принято королевским двором.

Ранее сообщалось, что в списки приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл вошли более двух с половиной тысяч гостей.