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Газовые аферисты: москвичам навязывают датчики, угрожая отключить плиту
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Газовые аферисты: москвичам навязывают датчики, угрожая отключить плиту 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Москве набирает обороты бизнес на газовых датчиках. Аферисты вынуждают горожан покупать фальшивые приборы. Жертвами дельцов часто становятся пожилые люди. Их легче убедить в том, что компания якобы представляет «Мосгаз».
— Я приобрела совершенно ненужную вещь, отдав половину своей пенсии.
Оставшись без денег, Наталья Ивановна с грустью смотрит на новый датчик. Он появился три недели назад, когда в дверь пенсионерки постучал сотрудник якобы газовой службы. После осмотра плиты мужчина заявил: все хорошо, только нет сигнализатора загазованности.
— Сказал, что могут и газ отключить, если он не будет установлен. Стоит совсем недорого, жизнь дороже, всего 20 тысяч.
В итоге сторговались на 7 тысяч. Таким же образом обработали и соседей Натальи Ивановны.
— Сказали, что отключат газовую плиту, если мы не купим у них прибор, который обнаруживает утечки газа. Представились сотрудниками «Мосгаза».
Семье выставили полный счет в 20 тысяч. Продавцов попросили прийти на следующий день и устроили засаду.
Обычно из слесаря слово не вытянешь, а этот, словно торговый представитель, нахваливает чудо-прибор и убеждает, что такое приспособление — залог безопасности в каждом доме. От этих слов нервы у сотрудников «Мосгаза», которые прятались в соседней комнате, сдали.
— Он выведен на пульт управления? Что он сделает? Он ничего не сделает, это просто фикция. И вы у пожилых абонентов берете деньги!
Датчик должен не только подать сигнал в момент утечки, но и перекрыть трубу с помощью специального клапана. Его нужно врезать в трубу. Но от покупателей эту информацию скрывают и просто клеят датчик на двухсторонний скотч.
Сотрудники фирмы с громким названием «Газ-контроль», похоже, не знают элементарных законов физики. Сигнализатор загазованности они установили на высоте примерно полтора метра, но ведь природный газ легче воздуха, и подобные датчики специалисты крепят на самом верху, под потолком.
Фирма почему-то зарегистрирована в Воронеже, хотя ее представители промышляют в Москве. Отличить их от сотрудников «Мосгаза» на первый взгляд сложно: похожая форма, удостоверение и чемодан с инструментами. Ежедневно в «Мосгаз» звонят 2-3 обманутых москвича. Пострадавших уже сотни.
"Там написано в паспорте, что он срабатывает, когда будет 10% загазованности, а мы прекрасно понимаем, что процент газа от 5% до 15% уже взрывоопасен. То есть меньше 10% — все взорвется пока этот сигнализатор сработает", — объясняет Татьяна Киселева, начальник Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО «Мосгаз».
В «Мосгазе» напоминают, что их сотрудники никогда ничего не продают.
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