В Китае миллиардер построил в подарок односельчанам 258 роскошных вилл

На территории Китая местный миллиардер построил для своих односельчан 258 роскошный вилл, куда можно спокойно заселяться. Правда, сейчас эти дома пустуют, причиной чему послужила жадность. Мужчине пришлось на себе ощутить, что ни одно доброе дело не остается «безнаказанным».

Еще в 2013 году олигарх из КНР Чэнь Шен выделил почти 32 млн долларов на строительство в родной деревне 258 элитных вилл. В итоге населенный пункт заполнили роскошные трехэтажные жилые здания, имеющие несколько спален, гараж, а также компактный сад. На каждые пару домов предусмотрены общие спортплощадки, а еще присутствует сцена, где можно проводить разного рода мероприятия. Завершили строительство официально еще в 2016, но с тех пор виллы пустуют.

Виной этому отнюдь не цены, ведь мужчина построил их совершенно безвозмездно. Мешает заселению прозаичная человеческая жадность. Перепись 2013 года указывала, что в поселке проживают 190 семейств, но в процессе людей прибавилось, и тогда миллиардер распорядился достроить еще почти 70 домов, что стало ошибкой.

Люди еще после оглашения плана строительства начали вести спор, кому и сколько особняков положено. В частности, некоторые заявляли, что планируют большую семью, а значит им нужен второй дом. Другие хотели еще одно жилище «на всякий случай», когда их дети подарят им внуков. Кроме того, неожиданно в поселок начали возвращаться те, кто давно уехал, поскольку тоже услышали о «халяве».

Как только Шен посетил деревню, местные набросились на него с требованием решить проблему. Поведение односельчан разочаровало мужчину, и уже несколько лет он не приезжает сюда, а виллы по-прежнему пустуют, пока люди продолжают ссориться.

Помимо самих домов, миллиардер хотел построить поблизости ферму, развести большие сады, чтобы таким образом появились рабочие места. Если бы не жадность, доход местных заметно бы вырос. Сейчас же дома подвергаются налетам вандалов и ветшают под действием времени, требуя обновления.]]>