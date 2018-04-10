Фанаты «Зенита» мечтают об отставке Фурсенко

Когда чуть меньше года назад Сергей Фурсенко вернулся в «Зенит» , он первым делом наобещал болельщикам с три короба. Но вместо команды-мечты мы к настоящему моменту получили команду-кошмар. С отсутствием результатов и игры, зато с главным тренером Роберто Манчини , который, похоже, сознательно и цинично напрашивается на увольнение. Понятное дело, отставка Манчини — дело практически решенное. Другое дело, что фанаты «Зенита» рассчитывают на большее — чтобы вместе с итальянцем клуб покинул и Фурсенко. И никакие заигрывания с болельщиками не помогают Сергею Александровичу изменить мнение общественности в свою пользу. Об этом свидетельствует то, что пишут фанаты «Зенита» в социальных сетях.

Фурсенко и приметы

Обещать, обещать и еще раз обещать. Сборной России в бытность президентом РФС Фурсенко пророчил победу на домашнем чемпионате мира, «Зениту» под руководством Манчини — также пел дифирамбы едва ли не в каждом интервью. И продолжил в том же духе на недавней встрече с болельщиками: «Кризис прошел. Мы будем рвать всех подряд. Это я вам обещаю!».

С тех пор зенитовцы сыграли две игры и никого не порвали. С большим трудом, благодаря автоголу соперника, вымучили победу у «Уфы». А потом уступили «Краснодару». После чего даже самые терпеливые и лояльные фанаты перестали при обсуждениях в Интернете выбирать выражения не только по отношению к Манчини, но и к Фурсенко.

Некоторые, кстати, зовут на гостевых книгах президента клуба САФ. По иронии судьбы, так же, как бывшего великого рулевого « Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона . Но если Фергюсон вписал свое имя в историю футбола золотыми буквами, то петербургский САФ явно опростоволосился.

«Что было год назад, еще многие помнят. Но да, мало кто думал, что при Фурсенко 2.0 будет еще безнадежнее», — пишет Адвокат. Не голландский тренер, конечно, а обычный фанат. Кстати, о Дике болельщики, применительно к Фурсенко, тоже вспоминают.

«В Фурсенко, кстати, поражает его тема ориентироваться исключительно на приметы и аналогии. Вот проканало у него с Адвокатом, он потом делает то же самое в сборной, и сейчас в «Зените». Вот он прочитал в прессе, что Зенит в 2016-м году стал самым продающим клубом, и теперь постоянно муссирует эту тему… В принципе, ничего плохого в ориентации на приметы и аналогии нет. Плохо, когда кроме этого у человека и руководителя нет вообще ничего», — отмечает Jagr.

Неправильная ставка

Общее настроение на многочисленных интернет-форумах зенитовских болельщиков таково: ситуация — хуже некуда. Больше других переживают болельщики со стажем, которые вроде как видели все, даже вылет «Зенита» в начале девяностых в первую лигу.

«Пока у меня ощущения хуже, чем было осенью 1994-го. Там хотя бы была надежда, что вот вернется Паша Садырин, и всё пойдет вспять. А сейчас я потерялся — на что и на кого надеяться», — грустит Депутат.

Пользователь с ником Читатель настроен более решительно — он мечтает, чтобы президент клуба покинул свой пост вместе с Манчини, а лучше — еще раньше, прямо сейчас.

«Никто не знает, что сейчас по запарке может вытворить господин Фурсенко, с кем и какие документы подписать и что из этого выйдет. А если и не подписать, то наговорить глупостей», — объясняет свою позицию фанат. Добавляя, что к тому моменту, когда «через месяц с копейками Фурсенко всё же снимут», он успеет «наделать новых свершений». К примеру, подпишет контракт с каким-нибудь, образно выражаясь, новым Манчини.

«Была сделана ставка на методы 2007 — 2008 годов, но без Сарсании они не работают, более того — работают в минус. Фурсенко очень непросто будет наладить эффективную работу с любым тренером, не зря ведь его в 2008— м убирали. Сейчас вряд ли уберут, а значит, всё будет очень нестабильно», — пророчит Sterx.

«Хватит этой клоунады»

Шумят не только форумы, но и, конечно же, социальные сети. «Фурсенко надо меньше говорить и клоунаду устраивать», — отмечает пользователь «Вконтакте» Adam Iq.

«Фурсенко вообще нельзя было пускать на пост руководителя. Он не умеет управлять, одни лозунги популистские только знает. Типичный советский «красный директор», — более жесток в этой же соцсети Кирилл Алексеев

«Династия Фурсенко — сколько можно разрушать? Образование, футбол, что следующее? Проблема российского футбола в том, что им руководят дилетанты», — заявляет Владислав Дридгер.

«Каков поп — таков и приход… Фурсенко out!», — в «Фейсбуке» выносит приговор Руслан Бутенко.

«Это фиаско. Как бы пригодились Жулиано, Гарсия, Данни. Развалилась команда», — добавляет в «Инстаграме» igorlev16.

«Система принятия решений в «Газпроме» не позволяет СИСТЕМНО выдвинуть не первые роли лучших. Скорее, наоборот, она гарантированно выдвинет на первые роли худших, наименее подходящих людей. Поэтому решающего президента клуба (а проблема у нас только в этой позиции, все остальное — производные, которые быстро решатся, если корень проблем устранить) у нас есть шанс найти только случайно, вопреки (ну или с помощью Высших Сил). Вот сейчас Фурсенко годик посидел — хватит, явно уже не то. Увольняем, берем «Шмурсенко». При первой же неудаче меняем на «Чурсенко». Задача — обеспечить максимальный темп прокачки кадров через позицию с расчетом, что в этом кресле появится настоящий Хозяин» — резюмирует Khishtaki Saritanur.

Сергей Александрович Фурсенко наверняка тоже читает в Интернете негативные высказывания о себе. По рассказам, он крайне трепетно относится к своей репутации. Но сегодня спасти эту репутацию, судя по всему, можно только одним — подачей заявления об отставке.

интернет-журнал «Интересант»