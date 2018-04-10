В центре Симферополя изменится дорожная разметка

СИМФЕРОПОЛЬ , 10 апр — РИА Новости Крым . На улице Александра Невского в крымской столице будет изменена разметка параллельной парковки транспорта. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"С 10 по 13 апреля 2018 года просим Вас обратить внимание на разметку парковочно-стояночных мест (параллельная парковка) на участке от пересечения с ул. Жуковского до пересечения с ул. Суворовский спуск. Обращаем Ваше внимание, что при необходимости дополнительные парковочные места для транспортных средств также имеются на ул. Серова и ул. Менделеева", — уточняется в сообщении симферопольской мэрии.

Как уточнили в администрации, работы проведены в соответствии с требованиями национальных стандартов и необходимы для увеличения пропускной способности улиц крымской столицы.