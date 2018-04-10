#Видео: Google, Alexa и Siri — битва трех ассистентов

Про HomePod сказано немало слов, даже сравнения уже были. Тем не менее мы решили составить свое мнение по этому поводу и поделиться им. Поэтому мы заказали все основные колонки и готовы рассказать, что мы о них думаем.

Самое главное, что стоит обсудить в умной колонке, это то, как она звучит, ведь в первую очередь это именно колонка. Конечно, ассистент в ней тоже важен, и именно он во многом определяет выбор пользователя, когда тот обращает внимание на подобное устройство, а не просто берет какой-то портативный источник звука со встроенной батареей. Но, несмотря на это, звук все равно является одной из основополагающих вещей.

Для того чтобы провести это сравнение, нам пришлось купить все три колонки. Для покупки мы воспользовались сервисом Grabr, про который мы до этого уже много раз рассказывали.

HomePod является нашей основной офисной акустикой по двум причинам. Первая причина в том, что у каждого из нас как минимум есть что-то из техники Apple , а вторая в том, что в нашей студии есть пара устройств, поддерживающих Home Kit, и они реально работают, правда не всегда нужны в повседневной жизни.

Кроме этого, аргументом для нас стало то, что у нее действительно очень хороший звук, и мы используем ее для фонового сопровождения нашего рабочего дня. Мы много чего пробовали, но HomePod звучит очень хорошо, и если даже уступает какой-то акустике, то точно не той, которая входит в этот же ценовой диапазон.

Особенно это ощущаешь, когда переходишь от HomePod к более простой колонке. В обратную сторону разница не так сильно заметна, но это тонкости нашей психологии, и разница при переходе от плохого к хорошему ощущается не так сильно, как от хорошего к плохому.

Можно назвать это отвлечением и излишним нахваливанием HomePod, но это не так. Все сказанное имеет непосредственное отношение к сравнению. Особенно последние слова о переходе к тому, что попроще.

Сравнение звука

Описывать в тексте, как звучат колонки, — это тоже самое, что в рекламе на плохом телевизоре показывать, как работает хороший, но тем не менее, когда мы включили Amazon Echo второго поколения, многое стало понятно.

Понятие качества звука — вещь во многом субъективная, так как в качественных продуктах многое решают предпочтения. Но все равно после включения Echo стало понятно, что звучит она намного хуже, чем HomePod, которым до этого мы пользовались уже не одну неделю. Echo явно не хватает глубины баса и четкости в среднем диапазоне. В Google Home с этим чуть получше. По крайней мере баса у него больше, но из-за попытки заменить низкочастотными динамиками среднечастотные средний диапазон очень сильно страдает.

Google Home можно посоветовать людям, которые предпочитают музыку, где есть четкий бас и такие же четкие высокие. В этом случае по звуку он будет не так плох, но из-за небольшого размера и малого количества динамиков он не будет очень громким.

Разница в звуке на все сто процентов объясняется конструкцией колонок. Home Pod имеет в своей конструкции семь динамиков, направленных в разные стороны и низкочастотник, а также микрофоны, которые настраивают ее так, чтобы она звучала на все помещение.

Внутри Amazon Echo только один низкочастотный динамик и твитер, которые немного разбирают на себя средние частоты, но не всегда успешно с этим справляются. В Google Home есть еще один низкочастотный динамик, но, в отличие от Echo, где они находятся на одной оси, в Home они расположены по кругу. Точнее, с трех сторон.

Благодаря конструкции HomePod с микрофонами, определяющими наличие препятствий и отражения звука, она еще больше прибавляет в его качестве. Например, если поставить колонку в нишу шкафа или стеллажа, то звук сильно изменится, но не в случае колонки от Apple. Мы ставили ее в подобную нишу, и все равно практически не было слышно, что она где-то спрятана, а звук по всему офису был более-менее равномерный.

Как вы поняли, по звуку я однозначно отдаю предпочтение Home Pod, но не только звуком отличаются колонки. Кроме звука, в них важен внешний вид, удобство использования и, конечно, ее умные функции, среди которых как работа ассистента, так и то, как он вас слышит.

Внешний вид Если по звуку есть явный победитель и при прямом сравнении сложно получить иной результат, то в отношении дизайна однозначного лидера выявить сложно. Тем не менее больше всего не первое место претендует Amazon Echo. Да, HomePod смотрится более богато, но главным его недостатком будет неразборная конструкция. Это не только не позволит сделать выбор цвета уже после покупки, но и привести устройство в порядок после сильного загрязнения.

В колонках от Amazon и Google предусмотрены сменные корпуса. Основная часть вытаскивается из своего рода стакана, а сам стакан можно заменить. Первого места из этих двух колонок больше заслуживает Amazon из-за того, что ее корпус меняется полностью, в отличие от Google Home, где верхняя половина навсегда останется белой.

Особенности управления

Для управления без помощи голоса во всех колонках предусмотрены специальные панели. В Amazon Echo это четыре кнопки, две из которых кнопки громкости, одна кнопка управления и одна кнопка отключения микрофонов. У Home Pod только сенсорный экранчик, который отображает анимацию Siri, и кнопки громкости. Кнопки видны всегда, когда колонка работает, а для воспроизведения, паузы и перемотки можно воспользоваться однократным, двукратным или трехкратным касанием. В Google Home реализован усредненный вариант. Сверху не экран, а скорее сенсорная панель с подсветкой и кнопка отключения микрофона. Круговые движения по панели меняют громкость, а долгое и короткое касания управляют ассистентом и воспроизведением.

Как можно подключить

Внешнюю акустику легко можно подключить только к Amazon Echo. Для этого в ней предусмотрен mini jack на 3,5 мм, через который и подключаются внешние колонки. У Home Pod такого вообще нет, а Google Home поддерживает устройства Chromecast, поэтому подключаться придется через него. При этом все три варианта поддерживают подключение себе подобных. С Home Pode пока все сложно, но Amazon и Google уже могут быть почти полноценными мультирум-системами, у которых можно попросить воспроизвести музыку на всех подключенных колонках или свою музыку на каждой.

Главным подключением для всех трех колонок будет подключение к розетке, так как ни в одном варианте нет встроенного аккумулятора. При этом если Google и Amazon оснастили свои колонки обычным подключенным проводом питания, то Apple пошла по своему традиционному пути и сделала так, чтобы в случае его повреждения пришлось идти в сервис. Если дернуть с большим усилием, то вытащить провод из корпуса получится, но это ничего не даст, так как их нет в продаже. Ждем китайцев.

Кто умнее?

Как и положено в умных колонках, ассистент есть в каждом из предложенных вариантов. Ни один из них не работает на русском языке, поэтому придется подучить английский для нормального взаимодействия с ними.

Приятной особенностью ассистента от Amazon будет то, что для его вызова не надо каждый раз говорить «Хэй», «эй», «привет», «ок» и тому подобных обращений. Достаточно просто обратиться к ней по имени. То есть просто сказать «Алекса» и попросить что-нибудь.

Одним из ее основных ориентиров является работа с площадкой Amazon, но умеет она и другие вещи. Правда при этом она иногда бывает слишком разговорчивой и вместо того, чтобы сказать что-то вроде «Bluetooth переведен в режим обнаружения» или «Завтра в Москве -5 и небольшой снег», она будет долго что-то рассказывать и объяснять, почему все именно так.

Google Ассистент немного умнее и при этом быстрее развивается, поэтому он предпочтительнее. Плюс он понимает контекст, что немаловажно. С Алексой в этом плане намного сложнее. Но, опять же, если не задавать конкретных вопросов, а просто спросить, что нового, то информативности в ответах будет мало, так как основной упор пока идет на американские источники информации, и маловероятно, что вам будет интересно услышать про то, что творится в каком-нибудь американском городке. Если задавать конкретные вопросы, то и ответы, естественно, будут конкретными.

Говорить про интеллект Siri вообще не приходится, и мало для кого это секрет. Она может управлять умным домом, может переключить песню, озвучить погоду или список дел, но это могут и другие, а вот контекст она не понимает, да и вопросы понимает не всегда правильно. В общем, ей еще есть к чему стремиться.

Зато в HomePod она лучше других фильтрует лишние шумы и воспринимает голос, когда к ней обращаются. Хотя у Echo для этого семь микрофонов, она не так хорошо с этим справляется и иногда не слышит, что к ней обращаются. Микрофоны расположены на верхней панели и не имеют направленности в разные стороны, во многом поэтому так и получается. Зато она умеет подсвечивать на своем светящемся кольце направление, из которого идет звук. Хотя иногда бывают ошибки.

Цена вопроса

Что касается стоимости, то Home Pod намного всех опережает. Его цена составляет 349 долларов, в то время как Google Home стоит всего 129 долларов, а Echo и того меньше — 89 долларов. В этот момент становится понятно, почему они так проигрывают по звуку.

Итоги и впечатления

В любом случае при выборе умной колонки надо ориентироваться в первую очередь на то, какие устройства у вас уже есть и какие системы вы планируете развивать в части умного дома и просто оснащения своей жизни гаджетами. Нет смысла покупать Home Pode, если у вас все на Android, вы даже активировать его не сможете, так как для этого нужен iPhone с iOS 11. Даже не iPad, а именно iPhone.

Для беспроводного воспроизведения лучше всего подходит Google Home, так как HomePod поддерживает только AirPlay и, стало быть, только устройства Apple, а с Amazon у нас были большие трудности как при подключении Apple-устройств, так и Android. Возможно, нам просто не повезло с нашим образцом, но наши устройства то включались, то не подключались вовсе.

Все равно ассистенты рано или поздно придут к примерно одному уровню развития, но пока это только игрушки, а реальные полезные их функции сводятся к тому, чтобы переключать песни и подбирать плей-листы.

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