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Останки итальянских солдат, погибших в России, отправились на родину
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Останки итальянских солдат, погибших в России, отправились на родину 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
10 апреля в столичном римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия состоялась символическая месса в память об итальянских солдатах, павших в России во время Великой Отечественной войны.
Отдать последний долг соотечественникам пришел посол Италии Паскуале Терраччано, а мессу служил апостольский нунций монсеньер Челестино Мильоре. Благодаря деятельности российских поисковых организаций, в окрестностях Воронежа были найдены останки итальянских солдат, погибших во время зимнего наступления Красной Армии в 1942 году. Была проведена эксгумация останков ста бойцов Восьмой итальянской армии, 96 из которых были опознаны. Вторая мировая война оставила тяжелый след во многих итальянских семьях. Для многих итальянцев участие в походе в Россию стало настоящей трагедией. Почти никто из солдат не желал воевать из-за прихоти диктатора Муссолини с Россией, лежащей в тысячах километров от Италии. Итальянские солдаты в отличие от других союзников фашистской Германии не отличались жестокостями и зверствами в отношениях с мирным населением.
Не была исключением и семья самого посла.
— Мой дядя был военным медиком и, храня верность клятве Гиппократа, оказывал помощь не только солдатам итальянской армии, но и мирному населению. Так, однажды он помог крестьянской семье вылечить ранение ноги у маленькой девочки. В благодарность дядю накормили тем, что было тогда в доме. Ему приготовили яичницу — простое блюдо народной кухни. Дяде пережил войну и потом всегда вспоминал, что ничего лучше он не ел, — поделился посол Паскуале Терраччано.
По окончанию мессы останки бойцов были перевезены в аэропорт Шереметьево, откуда направились в Италию, где обретут покой в военном пантеоне Карньякко.
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