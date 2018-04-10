Россиян предупредили о росте цен на электронику из-за обвала рубля

Производители бытовой техники и электроники могут повысить закупочные цены уже со следующей недели на фоне резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам, сообщает газета «Коммерсантъ»

Так, в сети « М. Видео » рассказали о планах некоторых производителей увеличить закупочные цены на 5-10 процентов. Там подчеркнули, что ретейлер делает все возможное для сохранения текущих розничных цен и ведет переговоры с поставщиками.

В то же время в компании Candy Hoover Group сообщили, что уже разослали предупреждение о том, что будут вынуждены со следующей недели поднять цены на отгрузки продукции в том случае, если курсы валют не вернутся к прежнему уровню.

Представители крупных сетей салонов связи считают, что обвал рубля в ближайшее время не отразится на розничных ценах на смартфоны и другую электронику.

Курсы евро и доллара по отношению к рублю продолжают расти на фоне расширения антироссийских санкций США . Так, во вторник, 10 апреля, стоимость евро на Московской бирже превысила 78 рублей, а доллар пробил отметку 63 рубля.

Ограничительные меры со стороны Вашингтона также негативно ударили по российскому фондовому рынку, в результате чего крупнейшие российские бизнесмены потеряли 16 миллиардов долларов.