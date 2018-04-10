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Россиян предупредили о росте цен на электронику из-за обвала рубля
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Россиян предупредили о росте цен на электронику из-за обвала рубля 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
Производители бытовой техники и электроники могут повысить закупочные цены уже со следующей недели на фоне резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам, сообщает газета «Коммерсантъ».
Так, в сети «М. Видео» рассказали о планах некоторых производителей увеличить закупочные цены на 5-10 процентов. Там подчеркнули, что ретейлер делает все возможное для сохранения текущих розничных цен и ведет переговоры с поставщиками.
В то же время в компании Candy Hoover Group сообщили, что уже разослали предупреждение о том, что будут вынуждены со следующей недели поднять цены на отгрузки продукции в том случае, если курсы валют не вернутся к прежнему уровню.
Представители крупных сетей салонов связи считают, что обвал рубля в ближайшее время не отразится на розничных ценах на смартфоны и другую электронику.
Курсы евро и доллара по отношению к рублю продолжают расти на фоне расширения антироссийских санкций США. Так, во вторник, 10 апреля, стоимость евро на Московской бирже превысила 78 рублей, а доллар пробил отметку 63 рубля.
Ограничительные меры со стороны Вашингтона также негативно ударили по российскому фондовому рынку, в результате чего крупнейшие российские бизнесмены потеряли 16 миллиардов долларов.
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