Зачем в 1935 году ввели смертную казнь для детей

Жесткие изменения в законодательстве СССР, которые вступили в силу в апреле 1935 года, вводили уголовную ответственность для несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста — вплоть до смертной казни. По официальной версии, к подобному шагу Сталина подтолкнул небывалый разгул детской преступности.

Кто надоумил принять такие суровые меры

В марте 1935 года Иосифу Сталину поступил письменный доклад наркома обороны СССР Климента Ворошилова о состоянии подростковой преступности в Москве . Аналогичные доклады получили также Вячеслав Молотов Михаил Калинин . Основываясь на данных, предоставленных ему начальником московской милиции Леонидом Вулем, Ворошилов приводил статистику: в столице на тот момент было зарегистрировано порядка 3 тысяч хулиганствующих подростков, из которых свыше трети — отъявленные, способные на совершение особо тяжких преступлений. Ворошилов, в частности, напомнил в своем докладе о случае с ножевым ранением, нанесенным 9-летним ребенком 13-летнему сыну зампрокурора Москвы Вениамина Кобленца, и прямо предложил «расстреливать таких мерзавцев». [С-BLOCK] Через три недели в «Правде» уже было опубликовано постановление ЦИК и Совнаркома «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», согласно которому, дети, начиная с 12-летнего возраста, уличенные в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в сущности, приравнивались ко взрослым преступникам, и к ним также применялись «все меры уголовного наказания», включая высшую — расстрел. Через несколько дней прокурорам СССР разослали секретное разъяснение данного постановления: высшая мера наказания относится и к лицам, не достигшим 18-летия (а статьи УК РСФСР и других республик СССР с указанием этого «несовершеннолетнего» ограничения по расстрелу, соответственно, «отпадают»).

Как к «расстрельной» теме относился сам Сталин

В 90-е годы была рассекречена беседа Иосифа Сталина с известным французским писателем Роменом Ролланом, который приезжал в СССР летом 1935 года и встречался с главой государства. Роллан не преминул задать Иосифу Виссарионовичу вопрос и об ужесточении мер уголовного наказания в отношении несовершеннолетних. Писатель, в частности, засомневался в гуманности расстрелов детей-преступников. Сталин подробно обозначил свою позицию по этому вопросу, сделав акцент на том, что эта мера не репрессивная, а педагогическая. Иосиф Виссарионович объяснил Роллану: ее введение обусловлено появлением в СССР групп хулиганствующих детей, склонных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Данные «ОПГ», подчеркнул Сталин, организуются и направляются взрослыми преступниками. Поэтому декрет от 7 апреля 1935 года преследует цель устрашить этих «старших товарищей» и не допустить, чтобы дети сплачивались в подобные шайки. Глава государства также обосновал причину непридания фактов о преступлениях детей огласке в печати — якобы это может спровоцировать других криминальных элементов поступать аналогичным образом.

Кого из детей казнили по сталинскому постановлению