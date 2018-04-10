СМИ: «Серый» рынок с зарплатами в конвертах должен быть искоренен 

Участники клинингового рынка и депутаты Госдумы обсудили пути выхода отрасли из налогового кризиса, сообщает «Комсомольская правда».
Сектор услуг в РФ составляет более 69% ВВП, а его работники — 65% трудящихся. В тоже время это один из высокорисковых секторов с превалирующей неформальной занятостью.
В ходе «круглого стола» отмечалось, что поскольку доля ручного здесь составляет 70-90%, это открывает возможность для недобросовестных предпринимателей применять различного рода «схемы».
По словам первого зампреда комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, «если бы это явление не приняло глобальных масштабов, возможно, сейчас не обсуждался бы вопрос о повышении пенсионного возраста».
Участники встречи были единодушны в том, что «серый» рынок с зарплатами в конвертах должен быть искоренен как явление. Они, в частности, предлагали в качестве действенной меры применять ограничение доступа к госзаказу.
Ожидается, что в этом году органы, которым поручено контролировать ситуацию с невыплатой зарплат, возьмут на вооружение опыт ФНС, перешедшей в последние годы к проверке компаний по отраслевому признаку.
В 2018 году, отмечает «Комсомольская правда», планируется «перетрясти» клининговую отрасль. Налоговые проверки ожидают 8000 компаний и их подрядчиков.
Эксперты указывают, что до сих пор несколько миллионов россиян работают без заключения трудовых и гражданско-правовых договоров. Это означает, что люди не платят налоги, работодатели не перечисляют за них средства в ПФР и ФОМС.
«Нередки случаи, когда заказчик, еще на этапе формирования тендерной документации, изначально прописывает условия, вынуждающие исполнителя нарушать закон. Нередко начальная цена контракта устанавливается в таких размерах, что выйти на нее, исполняя все обязательства перед государством и работниками, невозможно. Описанная ситуация наблюдается как в закупках государственных структур, так и частных компаний», — отметил член НАФО, президент компании ОМС Виктор Найшуллер.
Итогом встречи стало решение о создании межведомственной рабочей группы под эгидой Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, в которую войдут все заинтересованные ведомства (Роструд, ФАС, МВД, ФНС, предприниматели Национальной ассоциации фасилити операторов).
Глава НАФО Андрей Драгунов выразил надежду на то, что эта встреча станет отправной точкой нового витка развития бизнеса и вывода его в белую зону экономики страны.