СМИ: «Серый» рынок с зарплатами в конвертах должен быть искоренен

Участники клинингового рынка и депутаты Госдумы обсудили пути выхода отрасли из налогового кризиса, сообщает « Комсомольская правда ».

Сектор услуг в РФ составляет более 69% ВВП, а его работники — 65% трудящихся. В тоже время это один из высокорисковых секторов с превалирующей неформальной занятостью.

В ходе «круглого стола» отмечалось, что поскольку доля ручного здесь составляет 70-90%, это открывает возможность для недобросовестных предпринимателей применять различного рода «схемы».

По словам первого зампреда комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко , «если бы это явление не приняло глобальных масштабов, возможно, сейчас не обсуждался бы вопрос о повышении пенсионного возраста».

Участники встречи были единодушны в том, что «серый» рынок с зарплатами в конвертах должен быть искоренен как явление. Они, в частности, предлагали в качестве действенной меры применять ограничение доступа к госзаказу.

Ожидается, что в этом году органы, которым поручено контролировать ситуацию с невыплатой зарплат, возьмут на вооружение опыт ФНС , перешедшей в последние годы к проверке компаний по отраслевому признаку.

В 2018 году, отмечает «Комсомольская правда», планируется «перетрясти» клининговую отрасль. Налоговые проверки ожидают 8000 компаний и их подрядчиков.

Эксперты указывают, что до сих пор несколько миллионов россиян работают без заключения трудовых и гражданско-правовых договоров. Это означает, что люди не платят налоги, работодатели не перечисляют за них средства в ПФР и ФОМС.

«Нередки случаи, когда заказчик, еще на этапе формирования тендерной документации, изначально прописывает условия, вынуждающие исполнителя нарушать закон. Нередко начальная цена контракта устанавливается в таких размерах, что выйти на нее, исполняя все обязательства перед государством и работниками, невозможно. Описанная ситуация наблюдается как в закупках государственных структур, так и частных компаний», — отметил член НАФО, президент компании ОМС Виктор Найшуллер

ФАС, Итогом встречи стало решение о создании межведомственной рабочей группы под эгидой Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, в которую войдут все заинтересованные ведомства ( Роструд МВД , ФНС, предприниматели Национальной ассоциации фасилити операторов).

Глава НАФО Андрей Драгунов выразил надежду на то, что эта встреча станет отправной точкой нового витка развития бизнеса и вывода его в белую зону экономики страны.