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Как уменьшить PDF-файл? Сжимаем документы
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Как уменьшить PDF-файл? Сжимаем документы 

Chip.ru 58 минут назад
Фото: Chip.ru
Надо поделиться файлом, но он слишком много весит? Мы знаем, как сделать PDF меньше.
Изменяем разрешение PDF-документа Чтобы сделать файл легче, проще всего изменить его разрешение. Это может привести к потере качества, но значительно уменьшит размер файла. Откройте PDF и нажмите кнопку «Печать».
В качестве принтера выберите PDFCreator, например, PDF24 Creator или Bullzip PDF. Если у вас нет PDF-принтера, установите такую программу.
В окне свойств принтера откройте меню «Дополнительно».
Теперь настройте качество печати. Чтобы сделать файл легче, установите 300dpi вместо заданных по умолчанию 600dpi.
Нажмите «OK» и создайте PDF-файл, кликнув на «Печать».
Нужный файл будет сохранен в уменьшенном виде. Кстати, недавно мы рассказывали, как редактировать PDF в абсолютно бесплатных программах.
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