Как уменьшить PDF-файл? Сжимаем документы

Надо поделиться файлом, но он слишком много весит? Мы знаем, как сделать PDF меньше.

Изменяем разрешение PDF-документа Чтобы сделать файл легче, проще всего изменить его разрешение. Это может привести к потере качества, но значительно уменьшит размер файла. Откройте PDF и нажмите кнопку «Печать».

В качестве принтера выберите PDFCreator, например, PDF24 Creator или Bullzip PDF. Если у вас нет PDF-принтера, установите такую программу.

В окне свойств принтера откройте меню «Дополнительно».

Теперь настройте качество печати. Чтобы сделать файл легче, установите 300dpi вместо заданных по умолчанию 600dpi.

Нажмите «OK» и создайте PDF-файл, кликнув на «Печать».

Нужный файл будет сохранен в уменьшенном виде. Кстати, недавно мы рассказывали, как редактировать PDF в абсолютно бесплатных программах.

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