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Россия готовит большую делегацию к участию в импортном Expo в Китае
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Россия готовит большую делегацию к участию в импортном Expo в Китае 

Прайм 1 час назад
Россия серьезно готовится к участию в первом китайском импортном Expo, в выставке примет участие как крупный, так средний и малый бизнес из различных секторов экономики, заявил РИА Новости замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев.
China International Import Expo пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае, о ее проведении объявил председателем КНР Си Цзиньпинь в мае прошлого года. Организаторы ожидают участие более тысячи компаний из 120 стран мира.
"Первое импортное Expo, по оценке наших китайских партнеров, действительно одно из ключевых экономических событий в выставочной сфере для Китая. Россия очень серьезно к этому мероприятию готовится, сейчас идет активное привлечение компаний", — рассказал замминистра.
"Организаторы так разделили выставку, что на ней будут имиджевые и отраслевые павильоны, там будет представлен весь спектр товарных позиций и услуг, в том числе, электроника, медицина, фармацевтика, сельское хозяйство, машиностроение, торговля. Во всех этих павильонах мы рассчитываем, что в том или ином виде будет присутствие российских компаний", — отметил замминистра. Груздев не стал называть компании, которые будут участвовать в выставке.
По его словам, РЭЦ сейчас ведет работу с большим пулом российских предприятий. «Мы думаем, что наше участие будет представительным и позволит раскрыть весь спектр текущих отношений с Китаем и наш экспортный потенциал», — добавил замминистра.
Говоря об официальной российской делегации на открытии выставки, замминистра сказал, что многое будет также зависеть от китайской стороны. «Конечно же, все будет зависеть от того, на каком уровне будет представлен хозяин. Поэтому сейчас говорить пока рано, но я убежден, что уровень будет соответствующий масштабу экспозиции и тем задачам, которые будут поставлены. Мы ожидаем, что официальное приглашение от китайской стороны поступит в ближайшее время», — пояснил он.
В имиджевом павильоне на ЭКСПО Россия постарается показать национальные «изюминки» и продемонстрировать привлекательность страны как торгового партнера, в том числе на уровне регионов, сказал замминистра.
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