В Волгограде готовят грандиозный салют для «Света Великой Победы»

Волгоградская команда пиротехников с завтрашнего дня начнет готовить сценарий праздничного фейерверка, который раскрасит небо над Мамаевым курганом сразу после акции «Свет Великой Победы!»

— Больше времени уходит на разработку сценария, — рассказывает мастер салютов Антон Почевалов. — Мы должны синхронизировать свою программу с видеопроекциями, в которые оденут фигуру «Родины-матери». Что получится: классика или новая программа, пока неизвестно. Сначала нам нужно обсудить все свои режиссерские мысли с ребятами из Нижнего Новгорода, готовящими мэппинг-шоу.

Пятиминутный салют взмоет в воздух сразу после проекций на «Родину-мать», уточнил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин

— Мы готовим акцию по аналогии с той, которая прошла 2 февраля на мельнице Гергардта, — добавил Алексей Васин. — Триумфальное действо будет органично заканчиваться красочным фейерверком. Мы уже рассчитали все параметры безопасности.

Видеоинсталляцию на Мамаевом кургане покажут 7, 8 и 9 мая — праздничным фейерверком акция завершится только в День Победы.

Салют на склонах Мамаева кургана начнется ровно в 21:00 и будет идти пять минут. Залпы должны распускаться с нарастающей частотой. В небо взмоют «Зеленая ракета», «Белый пион», «Пурпурная хризантема», «Зеленая ива», «Корона из парчи», «Красный пион с золотыми стрелами» и «Красная пальма с трещащим пестиком».

Салют обойдется в полмиллиона рублей. По словам пиротехника Антона Почевалова, на эту сумму можно сделать по-настоящему яркий и красочный салют городского масштаба.