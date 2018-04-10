Врач за взятки выписывала летчикам липовые справки для допуска к полетам

Москве задержана врач, которая за взятки подделывала результаты обследования для летчиков гражданской авиации. Пилотам, которые по состоянию здоровья не могли получить допуск к полетам, она выписывала липовые справки. За услуги брала от 8 до 50 тысяч рублей.

Когда информация попала к оперативникам ФСБ , в ее кабинете была установлена скрытая видеоаппаратура. И после получения очередной взятки за поддельную кардиограмму доктора задержали. Корреспондентам программы «Вести-Москва» удалось пообщаться с летчиком, который передал деньги. Он утверждает, что это был просто подарок.

— Мне доктор очень нравился, я хотел отблагодарить. Я бы не успел купить там цветы, конфеты, может, бутылку коньяка, и положил 15 тысяч в карман. Это было зафиксировано камерой. И сказали, что я взяткодатель.

Как выяснило, клиентами этого доктора становились в основном пилоты в возрасте. Одним она давала специальные медикаменты, временно улучшающие состояние организма перед обследованием, другим изменяла результаты анализов.