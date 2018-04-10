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В Москве уровень производственного травматизма сократился на 13%
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В Москве уровень производственного травматизма сократился на 13% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Уровень производственного травматизма в Москве сократился на 13% по итогам 2017 года, заявил журналистам заммэра столицы Леонид Печатников во вторник.
Он напомнил, что Москва является одним из крупнейших мегаполисов мира, где трудятся несколько миллионов человек и зарегистрирован почти один миллион организаций-работодателей.
"Вопросам охраны труда московское правительство уделяет самое пристальное внимание. Профильными ведомствами реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание комфортных и безопасных условий труда на московских предприятиях, и это дает свои результаты. Одно из важных достижений — снижение по итогам прошлого года уровня производственного травматизма на 13%", — сказал заммэра.
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