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В петербургской подземке объяснили, почему поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек
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В петербургской подземке объяснили, почему поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Петербургский метрополитен продолжает отвечать на самые животрепещущие вопросы петербуржцев в своем телеграм-канале «Метро. Повседневности». На этот раз в подземке рассказали, почему почему ступеньки и поручень эскалатора движутся с разной скоростью.
Оказывается поручни и ступени — два разных механизма. Поручни прокручиваются тяговой цепью через отдельный приводной блок. Ступени же приводятся в действие одним большим электроприводом.
Теоретически поручни и ступени могут двигаться с одной скоростью, однако для метро это трудозатратно, да и к тому же нецелесообразно: при нормальном функционировании эскалатора допустимая разница скоростей составляет всего 2%.
Ранее в метрополитене рассказали, почему в вагонах нет кондиционеров, зачем сигналят машинисты поездов и откуда взялся запрет на съемки.
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