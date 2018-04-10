В петербургской подземке объяснили, почему поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек

Петербургский метрополитен продолжает отвечать на самые животрепещущие вопросы петербуржцев в своем телеграм-канале «Метро. Повседневности». На этот раз в подземке рассказали, почему почему ступеньки и поручень эскалатора движутся с разной скоростью.

Оказывается поручни и ступени — два разных механизма. Поручни прокручиваются тяговой цепью через отдельный приводной блок. Ступени же приводятся в действие одним большим электроприводом.

Теоретически поручни и ступени могут двигаться с одной скоростью, однако для метро это трудозатратно, да и к тому же нецелесообразно: при нормальном функционировании эскалатора допустимая разница скоростей составляет всего 2%.

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