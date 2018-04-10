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Дамба не выдержала напора: подмосковные дороги затопило
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Дамба не выдержала напора: подмосковные дороги затопило 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Некачественные материалы или нарушение технологий строительства: озвучены предварительные причины прорыва дамбы в Луховицком районе Подмосковья. Дороги, ведущие сразу к нескольким населенным пунктам, залило водой.
Кадры, снятые очевидцами: потоки воды разрывают конструкцию из металла, словно кусок картона. Тонны воды устремляются вниз по течению, унося с собой обломки временной дамбы.
В зоне подтопления оказались поселки Окское, Ловцы, Любичи и Слемские Борки. Автомобилисты встали перед естественным препятствием, дороги затопило, движение остановлено. Как стало известно, дамбу возвели временно для строительства новой плотины. По предварительной версии, она не выдержала напора воды из-за половодья.
"Эта зона — это котлован, который должен был быть и так затоплен", — объясняет Герман Елянюшкин, руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы».
Уровень воды в Оке за сутки поднялся почти на два метра. На место выехали спасатели.
"Никакой катастрофы нет, никакой угрозы нет, потому что буквально несколькими десятками метров ниже по течению установлена подпорная стенка, и дальше идет еще одна наша плотина. Соответственно, поток воды этими стенками гасится и дальше уже продолжает движение в свободном режиме", — объясняет Герман Елянюшкин, руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы».
По словам руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы», территории, оказавшиеся в зоне аварии, подтапливало и раньше. Новая дамба как раз и должна обезопасить жилые поселки в сезон большой воды. Но, видимо, строительство, придется отложить до окончания паводка.
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