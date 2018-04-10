Столичные центры госуслуг включили подсветку фасадов

Фасады всех столичных центров госуслуг, в том числе и в Академическом районе, подсветили огнями теплого спектра. Архитектурная подсветка установлена так, чтобы не мешать местным жителям. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы

«По вечерам центры будут встречать красивыми огнями. Мы постоянно думаем о комфорте посетителей, и теперь «Мои документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми», — рассказала директор столичных центров госуслуг Елена Громова

Подсветку фасадов центров госуслуг монтировали в течение нескольких месяцев. Они выполнены в едином стиле и представляют собой яркие фонари с теплым желтым свечением. Вечером они будут выделять центры госуслуг на фоне других зданий.