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Столичные центры госуслуг включили подсветку фасадов
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Столичные центры госуслуг включили подсветку фасадов 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Фасады всех столичных центров госуслуг, в том числе и в Академическом районе, подсветили огнями теплого спектра. Архитектурная подсветка установлена так, чтобы не мешать местным жителям. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы,
«По вечерам центры будут встречать красивыми огнями. Мы постоянно думаем о комфорте посетителей, и теперь «Мои документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми», — рассказала директор столичных центров госуслуг Елена Громова.
Подсветку фасадов центров госуслуг монтировали в течение нескольких месяцев. Они выполнены в едином стиле и представляют собой яркие фонари с теплым желтым свечением. Вечером они будут выделять центры госуслуг на фоне других зданий.
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