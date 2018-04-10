Глава Ростеха стал сопредседателем попечительского совета Троице-Сергиевой лавры 

СЕРГИЕВ ПОСАД, 10 апреля. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов вошел в попечительский совет Троице-Сергиевой лавры и стал его сопредседателем. Такое решение принято на заседании совета во вторник.
"Сегодня я рад вам представить Сергея Викторовича Чемезова. Я хотел бы предложить его кандидатуру в качестве сопредседателя нашего попечительского совета", — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая заседание.
Остальные участники собрания поддержали предложенную кандидатуру единогласно.
Попечительский совет Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии создан под председательством Патриарха Московского в 2004 году. Цель совета — забота о находящихся здесь шедеврах церковной архитектуры и поддержание деятельности расположенных на территории лавры Московских духовных школ. В его в состав, в частности, входят наместник Троице-Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност и губернатор Московской области Андрей Воробьев.