За сбор сухих веток в лесу не будут штрафовать с 2019 года 

Поправки в Лесной кодекс, которые разрешают россиянам с 2019-го собирать в лесу сухие деревья и упавшие ветки, получили поддержку в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
«Поправки членов комитета учтены при принятии законопроекта во втором чтении… Это как раз общественный заказ на этот закон. И я прошу его поддержать», — сказала сенатор Людмила Талабаева на заседании комитета палаты 10 апреля.
Изменения вносятся в статью 32 Лесного кодекса, валежник приравнивается ими к недревесным ресурсам — грибам и ягодам. Госдума приняла закон в третьем чтении 3 апреля.
Сенаторы планируют рассмотреть документ на пленарном заседании 11 апреля.