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Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman отправляется в Средиземное море
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Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman отправляется в Средиземное море 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом сообщает газета Stars and Stripes.
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