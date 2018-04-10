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Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman отправляется в Средиземное море
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Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman отправляется в Средиземное море
ТК «Звезда»
34 минуты назад
Фото:
ТК «Звезда»
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Об этом сообщает газета Stars and Stripes.
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