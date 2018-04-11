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В Костроме стартовал сезон ямочного ремонта
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В Костроме стартовал сезон ямочного ремонта 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе администрации, улицы города приводят в порядок после зимнего периода. Прежде всего рабочие выйдут на магистрали с наиболее интенсивным движением.
На прошлой неделе подрядчик выполнял ямочный ремонт на улицах Пятницкой, Костромской, Центральной, Димитрова, Козуева, 2-ой Волжской, Южной, Костромской, Сутырина, Беговой, Катушечной, Магистральной, Пятницкой, Димитрова, Сутырина, Гагарина, Юбилейной, Чернореченском проезде, Кинешемском шоссе, в переулке Воскресенском, а также на Кинешемском и Чернореченском путепроводах.
В выполнении работ принимают участие 18 человек.
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