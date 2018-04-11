Ещё
Какие дороги в Костроме отремонтируют с наступлением тепла?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

Какие дороги в Костроме отремонтируют с наступлением тепла? 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Когда в Костромской области установится хорошая погода, у дорожников начнется новый сезон. Уже определены улицы, где ремонт проведут в первую очередь, сообщает ОТРК «Русь».
На улице Индустриальной дорожное покрытие отремонтируют до улицы Фестивальной, то же ждет улицу Заволжскую на участке от Магистральной до Беленогова.
На Шагова покрытие обновят на участке от Боевой до Ивана Сусанина. На улице Катушечной отремонтируют два участка — от перекрестка с Сенной до пересечения с Калиновской, от Боевой до Пушкина.
k1news.ru: последние новости
Губернатор уехал в Ярославль за новыми врачами в костромские больницы Мошенники рассылают костромичам сообщения о ваучерах от «Магнита» Полицейский из Костромской области принуждал людей употреблять наркотики
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые кадры с места крушения Ил-7666
Медведев анонсировал отставку правительства210
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии234
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров127
Украина начала операцию «Граница-2018»64
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
04:34
У детей Пугачевой нашелся другой отец
Шоу-бизнес
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
00:35
Первые кадры с места крушения Ил-76
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение