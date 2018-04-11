Какие дороги в Костроме отремонтируют с наступлением тепла?

Когда в Костромской области установится хорошая погода, у дорожников начнется новый сезон. Уже определены улицы, где ремонт проведут в первую очередь, сообщает ОТРК «Русь».

На улице Индустриальной дорожное покрытие отремонтируют до улицы Фестивальной, то же ждет улицу Заволжскую на участке от Магистральной до Беленогова.

На Шагова покрытие обновят на участке от Боевой до Ивана Сусанина. На улице Катушечной отремонтируют два участка — от перекрестка с Сенной до пересечения с Калиновской, от Боевой до Пушкина.