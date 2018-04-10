В День освобождения Керчи изменится режим работы общественного транспорта

В связи с проведением в городе Керчи мероприятий, посвященных празднованию Дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков, работа общественного транспорта будет изменена.

11 апреля 2018 общественный транспорт будет работать в следующем режиме:

1. Движение троллейбусов в сторону ж/д Вокзала будет приостановлено с 10.00 час. до 15.00 час.

2. Временно, на период проведения мероприятия:

— посадка/высадка пассажиров на маршрутах №№ 24, 26 и 35 будет осуществляться на площадке вблизи торгового центра «Россия».

— высадка пассажиров на маршруте № 6 в сторону Мичурино будет осуществляться на остановочном пункте «Ж/д Вокзал», в сторону Автовокзала — осуществлять напротив Привокзальной площади в зоне между пешеходными переходами.