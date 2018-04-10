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В День освобождения Керчи изменится режим работы общественного транспорта
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В День освобождения Керчи изменится режим работы общественного транспорта 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В связи с проведением в городе Керчи мероприятий, посвященных празднованию Дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков, работа общественного транспорта будет изменена.
11 апреля 2018 общественный транспорт будет работать в следующем режиме:
1. Движение троллейбусов в сторону ж/д Вокзала будет приостановлено с 10.00 час. до 15.00 час.
2. Временно, на период проведения мероприятия:
— посадка/высадка пассажиров на маршрутах №№ 24, 26 и 35 будет осуществляться на площадке вблизи торгового центра «Россия».
— высадка пассажиров на маршруте № 6 в сторону Мичурино будет осуществляться на остановочном пункте «Ж/д Вокзал», в сторону Автовокзала — осуществлять напротив Привокзальной площади в зоне между пешеходными переходами.
Ранее мэр Керчи Сергей Бороздин сообщил, что празднование Дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков для жителей и гостей города начнется с возложения цветов к памятным местам в поселках Опасное, Капканы, Маяк, Героевское, а также в Приморском парке и к памятнику десантникам на городской набережной.
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