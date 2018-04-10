Олег Нилов предложил не пускать Комитет Госдумы по культуре на майские каникулы 

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов предложил не отпускать коллег из Комитета по культуре на майские каникулы, чтобы к 8 мая они представили новую концепцию законопроекта о культуре.
«Не надо отпускать Комитет по культуре на каникулы. 8 мая ждём от него предложений новой редакции закона о культуре», — сказал Нилов.
Он заявил об этом на пленарном заседании Госдумы 10 апреля при обсуждении законопроекта о культуре, который находится на рассмотрении палаты с 2011 года.
По словам парламентария, культура — это и есть сила нации, государства.