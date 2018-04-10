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Олег Нилов предложил не пускать Комитет Госдумы по культуре на майские каникулы
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Олег Нилов предложил не пускать Комитет Госдумы по культуре на майские каникулы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов предложил не отпускать коллег из Комитета по культуре на майские каникулы, чтобы к 8 мая они представили новую концепцию законопроекта о культуре.
«Не надо отпускать Комитет по культуре на каникулы. 8 мая ждём от него предложений новой редакции закона о культуре», — сказал Нилов.
Он заявил об этом на пленарном заседании Госдумы 10 апреля при обсуждении законопроекта о культуре, который находится на рассмотрении палаты с 2011 года.
По словам парламентария, культура — это и есть сила нации, государства.
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