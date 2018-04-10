Олег Нилов предложил не пускать Комитет Госдумы по культуре на майские каникулы

«Не надо отпускать Комитет по культуре на каникулы. 8 мая ждём от него предложений новой редакции закона о культуре», — сказал Нилов.

Он заявил об этом на пленарном заседании Госдумы 10 апреля при обсуждении законопроекта о культуре, который находится на рассмотрении палаты с 2011 года.

По словам парламентария, культура — это и есть сила нации, государства.