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Парусник «Паллада» вышел из корейского Пусана и взял курс на японский Нагасаки
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Парусник «Паллада» вышел из корейского Пусана и взял курс на японский Нагасаки 

Prim.News 1 час назад
В Японию он прибудет 18 апреля.
Продолжается 140-й рейс учебного парусника «Паллада». В пятницу, 6 апреля, судно отшвартовалось от причальной стенки пассажирского терминала порта Пусан (Южная Корея) и сейчас держит курс в порт Нагасаки (Япония).
Пока «Паллада» была в южнокорейском порту, курсанты посетили достопримечательности города, познакомились и пообщались с местными жителями.
Во время стоянки на борту судна побывали семьи сотрудников, работающих при Генеральном консульстве РФ в Корее. В первую очередь, они познакомились с жизнью курсанта на судне, побывали в кают-компании и кубриках. После осмотра внутренних помещений судна гости прогулялись по палубе.
Сейчас парусник находится в Восточно-Китайском море, заход в японский порт планируется 18 апреля. В Японии экипаж присоединится к фестивалю парусных судов «Нагасаки-2018».
Учебный процесс идет по графику, курсантский состав несёт ходовые вахты, участвует в парусных авралах, приборках, судовых работах — живёт обыденной судовой жизнью. Кроме этого, для жителей и гостей города Нагасаки курсанты готовят концертную программу, которую покажут экипажному составу 14 апреля.
Из Нагасаки парусник снова вернется в Пусан, где курсанты примут участие в праздновании Дня Победы и акции «Бессмертный полк», организованных Генеральным консульством России в Пусане. Как и в прошлом году, курсантский состав и экипаж парусника 7 мая присоединятся к шествию полка. Для этого они взяли в рейс портреты своих прадедов и дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба Дальрыбвтуза.
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