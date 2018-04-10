Парусник «Паллада» вышел из корейского Пусана и взял курс на японский Нагасаки

Японию он прибудет 18 апреля.

Продолжается 140-й рейс учебного парусника «Паллада». В пятницу, 6 апреля, судно отшвартовалось от причальной стенки пассажирского терминала порта Пусан Южная Корея ) и сейчас держит курс в порт Нагасаки (Япония).

Пока «Паллада» была в южнокорейском порту, курсанты посетили достопримечательности города, познакомились и пообщались с местными жителями.

Во время стоянки на борту судна побывали семьи сотрудников, работающих при Генеральном консульстве РФ в Корее. В первую очередь, они познакомились с жизнью курсанта на судне, побывали в кают-компании и кубриках. После осмотра внутренних помещений судна гости прогулялись по палубе.

Сейчас парусник находится в Восточно-Китайском море, заход в японский порт планируется 18 апреля. В Японии экипаж присоединится к фестивалю парусных судов «Нагасаки-2018».

Учебный процесс идет по графику, курсантский состав несёт ходовые вахты, участвует в парусных авралах, приборках, судовых работах — живёт обыденной судовой жизнью. Кроме этого, для жителей и гостей города Нагасаки курсанты готовят концертную программу, которую покажут экипажному составу 14 апреля.

Из Нагасаки парусник снова вернется в Пусан, где курсанты примут участие в праздновании Дня Победы и акции «Бессмертный полк», организованных Генеральным консульством России в Пусане. Как и в прошлом году, курсантский состав и экипаж парусника 7 мая присоединятся к шествию полка. Для этого они взяли в рейс портреты своих прадедов и дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба Дальрыбвтуза.