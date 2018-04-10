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Московский зоопарк откроет хоспис для неизлечимо больных домашних животных
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Московский зоопарк откроет хоспис для неизлечимо больных домашних животных 

Агентство «Москва» 1 час назад
Центр дожития онкобольных домашних питомцев и кладбище для зверей появится на территории центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в ходе съезда директоров Союза российских зоопарков и аквариумов (СОЗАР).
«Под Волоколамском уже построен, но еще не сдан в эксплуатацию крематорий для животных. Там же будет построен центр дожития онкобольных животных и кладбище домашних животных. Человек сможет остаться рядом со своим любимым животным, а домашний питомец сможет получить качественную медицинскую помощь. Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства, это инвестиционный проект», — пояснила она.
С. Акулова отметила, что проект в случае одобрения властями Москвы может быть реализован до 2020 г.
«Пока проект будет реализован для домашних животных. Возможно, в дальнейшем аналогичный центр будет создан для лошадей. Размещения там животного будет платным. Центр сможет принимать животных со всей страны», — уточнила она.
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