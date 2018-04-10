МАИ провёл первый межвузовский «Авиахакатон»

IT-центр Московского авиационного института (национального исследовательского университета) и Numa Invest при поддержке авиакомпании «Россия» с 6 по 8 апреля провели первый межвузовский «Авиахакатон». Партнёрами мероприятия выступили более 35 компаний из авиационной, IT и других отраслей. К участию в хакатоне заявились более 160 участников из 21 университета из 10 городов России . Для разработки были представлены кейсы в пяти номинациях.

Задачи «Авиахакатона» дали участникам возможность попробовать свои силы в решении актуальных для авиаиндустрии задач, опираясь на современное видение и экспертное мнение практиков отрасли.

В номинации «Работа с претензиями пассажиров» от авиакомпании «Россия» победителем стала объединённая команда студентов МАИ и МИИТ «Lambda-IT». Главный приз — эксклюзивная модель модель пассажирского самолёта — был предоставлен генеральным партнёром мероприятия — авиакомпанией «Россия».

Проанализировав собственные бизнес-процессы, авиакомпания «Россия» предложила участникам «Авиахакатона» IT-кейсы маркетинговой и производственной направленности, практическая реализация которых может быть полезна для компании. Участники хакатона таким образом получили от авиакомпании экспертизу своих гипотез и оценку потенциала предложенных решений.

«Гражданской авиации России в этом году исполнилось 95 лет. Наша отрасль в век активной цифровизации всех сфер деятельности играет особую роль в социально-экономическом развитии страны, обеспечивая мобильность населения и укрепляя экономические связи между регионами, — отмечает генеральный директор АО «Авиакомпания „Россия“ Дмитрий Сапрыкин . — Анализируя накопленный производственный и интеллектуальный потенциал внутри авиакомпании, мы отчетливо осознаем необходимость активно поддерживать взаимный обмен идеями и опытом, как с профессиональным инновационным сообществом, так и с молодым поколением специалистов, реализуя совместные решения и мотивируя наш отечественный инновационный ресурс на прорывные проекты, а производственный — на внедренческие инициативы».

«Проведение таких масштабных мероприятий как «Авиахакатон» позволяет не просто быстро решить задачи и проекты в области цифровой трансформации, но и привлечь внимание многочисленных студентов МАИ к актуальным проблемам и задачам авиационной отрасли. Взяв курс на подготовку специалистов будущего, в том числе по IT направлениям, МАИ реализует программы в тесной интеграции с индустриальными партнёрами. И в этом смысле задачу сотрудничества с авиакомпанией «Россия» мы рассматриваем как один из приоритетов при развитии IT-центра МАИ», — прокомментировал ректор МАИ Михаил Погосян