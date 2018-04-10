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МАИ провёл первый межвузовский «Авиахакатон»
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МАИ провёл первый межвузовский «Авиахакатон» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
IT-центр Московского авиационного института (национального исследовательского университета) и Numa Invest при поддержке авиакомпании «Россия» с 6 по 8 апреля провели первый межвузовский «Авиахакатон». Партнёрами мероприятия выступили более 35 компаний из авиационной, IT и других отраслей. К участию в хакатоне заявились более 160 участников из 21 университета из 10 городов России. Для разработки были представлены кейсы в пяти номинациях.
Задачи «Авиахакатона» дали участникам возможность попробовать свои силы в решении актуальных для авиаиндустрии задач, опираясь на современное видение и экспертное мнение практиков отрасли.
В номинации «Работа с претензиями пассажиров» от авиакомпании «Россия» победителем стала объединённая команда студентов МАИ и МИИТ «Lambda-IT». Главный приз — эксклюзивная модель модель пассажирского самолёта — был предоставлен генеральным партнёром мероприятия — авиакомпанией «Россия».
Проанализировав собственные бизнес-процессы, авиакомпания «Россия» предложила участникам «Авиахакатона» IT-кейсы маркетинговой и производственной направленности, практическая реализация которых может быть полезна для компании. Участники хакатона таким образом получили от авиакомпании экспертизу своих гипотез и оценку потенциала предложенных решений.
«Гражданской авиации России в этом году исполнилось 95 лет. Наша отрасль в век активной цифровизации всех сфер деятельности играет особую роль в социально-экономическом развитии страны, обеспечивая мобильность населения и укрепляя экономические связи между регионами, — отмечает генеральный директор АО «Авиакомпания „Россия“ Дмитрий Сапрыкин. — Анализируя накопленный производственный и интеллектуальный потенциал внутри авиакомпании, мы отчетливо осознаем необходимость активно поддерживать взаимный обмен идеями и опытом, как с профессиональным инновационным сообществом, так и с молодым поколением специалистов, реализуя совместные решения и мотивируя наш отечественный инновационный ресурс на прорывные проекты, а производственный — на внедренческие инициативы».
«Проведение таких масштабных мероприятий как «Авиахакатон» позволяет не просто быстро решить задачи и проекты в области цифровой трансформации, но и привлечь внимание многочисленных студентов МАИ к актуальным проблемам и задачам авиационной отрасли. Взяв курс на подготовку специалистов будущего, в том числе по IT направлениям, МАИ реализует программы в тесной интеграции с индустриальными партнёрами. И в этом смысле задачу сотрудничества с авиакомпанией «Россия» мы рассматриваем как один из приоритетов при развитии IT-центра МАИ», — прокомментировал ректор МАИ Михаил Погосян.
В номинации «Интерактивный сервис для АО „Гражданские самолеты Сухого“» от компании АО «Гражданские самолёты Сухого» победителем стала объединённая команда IT-специалистов, преподавателей, студентов МАИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Также студенты МАИ победили в номинация «Сервис для развлечения пассажиров» от онлайн-кинотеатра ivi, спецноминациях «Лучшее использование продуктов Microsoft» и «Лучшее техническое решение» от школы программирования Devman.
Команды победителей стали обладателями призов от авиакомпании «Россия» и других партнёров мероприятия: онлайн-кинотеатра ivi, издательства «Альпина Паблишер», компании Microsoft, АО «Гражданские самолёты Сухого», компании DreamAero, онлайн-школы английского языка SkyEng, компании Indatalab и школы программирования Devman.
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