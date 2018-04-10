Госдума приняла законопроект об отмене сберкнижек и сберсертификатов на предъявителя

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий исключение из обращения сберегательных книжек и сберегательных сертификатов на предъявителя. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник.

«Данная мера направлена на повышение эффективности антикоррупционного законодательства и на противодействие финансированию терроризма», — подчеркивается в сообщении.

Согласно документу, изменения, направленные на совершенствование регулирования операций банков с ценными бумагами на предъявителя, вносятся в часть вторую Гражданского кодекса РФ

«С точки зрения законодательства о противодействии коррупции, а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сертификаты и сберегательные книжки на предъявителя имеют серьезные недостатки, поскольку позволяют идентифицировать только лицо, которому был выдан сертификат или сберегательная книжка, и предъявителя к погашению, но не иных лиц, участвующих в обороте», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Отмечается, что известны случаи мошенничества, когда первоначальный владелец отчуждал сберегательный сертификат на предъявителя добросовестному приобретателю, а впоследствии заявлял о его утрате и добивался его недействительности в судебном порядке. В таком случае приобретатель в указанном случае лишался права на получение денег по этому сертификату.

«В то же время анализ международной практики позволяет сделать вывод, что сберегательные (депозитные) сертификаты могут стать привлекательной формой размещения средств населения и временно свободных ресурсов компаний на современном этапе развития финансовой системы России, а также стать источником формирования устойчивой части пассивов банков. Для этого необходимо усовершенствование нормативной базы регулирования этого инструмента», — подчеркивается в пояснительной записке.

В январе заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что в России нет ни одной действующей сберкнижки на предъявителя. Между тем заметен определенный спрос на сберегательные (депозитные) сертификаты на предъявителя — в стране выпущено таких сертификатов на сумму порядка 490 млрд рублей, говорил он.

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