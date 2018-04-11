СМИ: Россия блокировала беспилотники США в Сирии 

Российские военные препятствуют полетам американских беспилотных летательных аппаратов над территорией Сирии, блокируя их радиосигналы. Эти действия предпринимаются для влияния на результаты операций сил США в регионе, сообщил телеканал NBC со ссылкой на чиновников Соединенных Штатов, имена которых не называются.
Воздействие на беспилотники, по данным телеканала, началось несколько недель назад после предполагаемого использования химического оружия в Восточной Гуте.
Источники в американской администрации полагают, что своими действиями Россия стремится предотвратить месть США за химические атаки правительственных войск Сирии.
Соединенные Штаты направили в Средиземное море ударную группировку кораблей во главе с авианосцем. Причиной похода Пентагон назвал плановую ротацию.