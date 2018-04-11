Ещё
СМИ: Россия блокировала беспилотники США в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Россия блокировала беспилотники США в Сирии 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
Российские военные препятствуют полетам американских беспилотных летательных аппаратов над территорией Сирии, блокируя их радиосигналы. Эти действия предпринимаются для влияния на результаты операций сил США в регионе, сообщил телеканал NBC со ссылкой на чиновников Соединенных Штатов, имена которых не называются.
Воздействие на беспилотники, по данным телеканала, началось несколько недель назад после предполагаемого использования химического оружия в Восточной Гуте.
Источники в американской администрации полагают, что своими действиями Россия стремится предотвратить месть США за химические атаки правительственных войск Сирии.
Соединенные Штаты направили в Средиземное море ударную группировку кораблей во главе с авианосцем. Причиной похода Пентагон назвал плановую ротацию.
360tv.ru: последние новости
СМИ сообщили о «пожертвованиях» украинского олигарха фонду Трампа Около 40% российских ТЦ проверили сотрудники МЧС и прокуратуры Десятки мертвых гусей упали на парковку американского Айдахо-Фолс
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления460
Небо над Сирией опустело265
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей29
Британия отказалась участвовать в ударе по Сирии30
Украина арестовала еще одно российское судно838
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение