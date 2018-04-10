Жительница Уфы получала SMS о чужой зарплате

«Вам поступила зарплата» — эти заветные слова согревают сердце любого трудящегося. А что, если SMS о зачислении на вашу карту денег приходит на телефон кому-то другому? Ну как минимум это неприятно, а как максимум — разглашение персональных данных.

С такой ситуацией столкнулся житель Уфы Альберт Сулейманов (имя изменено. — Прим. ред.). Начиная с октября прошлого года, SMS о зачислении заработной платы Альберта стала получать… его тетя. Как номер родственницы с другой фамилией мог приклеиться к карте мужчины — до сих пор загадка: ошибку в банке так и не объяснили и за полгода так и не смогли исправить.

В ситуации разбирался корреспондент Ufa1.

«У вас всё в порядке»

— Неплохую ты зарплату в этом месяце получил, — смеялась в трубку тетя Альберта Раиса Захаровна.

Долго мучить племянника секретом своей проницательности женщина не стала — объяснила, что, ни с того ни с сего, ей на телефон вдруг стала сыпаться информация о движении денег на счете Альберта. Расплачивался ли мужчина через интернет, платил ли по счетам за коммуналку, получал ли зарплату — все секретные данные тут же становились достоянием тетушки. Да и сама женщина была такой осведомленности не рада: уже устала прыгать к телефону на писк SMS.

Мужчина обратился за помощью в банк «Уралсиб» , где была открыта его зарплатная карта. Сотрудница отделения в Зеленой роще поколдовала над своим компьютером и пообещала:

— Теперь у вас всё в порядке. Второй номер отключен.

Прошел месяц, но в день получки снова раздался звонок от тетушки.

— Ты же говорил, что всё отключил. Вот же, опять приходит сообщение из банка, — гневалась родственница.

После работы Альберт побежал к банкомату и попытался с его помощью отключить оповещения. Но техника сдаваться не желала: Альберт плюнул и снова поехал в банк.

— Девушка очень долго искала второй номер, нашла его где-то в дебрях программы. Но уверила, что сейчас он неактивен, — рассказывает уфимец.

«Не может быть, сейчас всё проверим и отключим!»

После второго обращения в банк наступило затишье. Альберт и думать забыл обо всей этой курьезной истории, а в начале года и вовсе решил отключить SMS-оповещение от банка — всё-таки за него снимают немалую сумму денег.

Накануне очередных выходных раздался звонок от тёти, ей снова пришло сообщение о зачислении зарплаты.

Тогда возмущённый уфимец оставил на сайте банка претензию.

— Мне ответил оператор. И снова та же песня: «Не может быть, сейчас всё проверим и отключим!» Но ничего не менялось! SMS на чужой номер приходили снова и снова, — возмущается Альберт. — Я уже написал письмо на электронную почту банка и ещё раз на сайт. В обоих случаях мне ответил бот. Дескать, обратитесь в отделение или звоните на горячую линию.

Системный сбой

Потеряв терпение, уфимец рассказал о своей беде редакции Ufa1. Когда корреспондент обратился за комментарием в банк, проблему решили за три дня. Со слов представителя «Уралсиба», недоразумение произошло из-за системной ошибки.

— По заявлению клиента банк провел проверку и установил, что причиной возникновения сложившейся ситуации послужила техническая ошибка. С клиентом уже связались специалисты «Уралсиба» и принесли извинения за причиненные неудобства. Контакт-центр скорректировал данные и настроил SMS-информирование на нужный номер, — рассказали в пресс-службе банка.

На будущее всем недовольным клиентам «Уралсиб» посоветовал всегда оформлять заявление о претензии документально.

— Если вы обратились в офис, то нужно заполнить стандартный бланк заявления и передать его сотруднику. В интернет-приложениях достаточно просто сохранять переписку с ответами на вопросы консультантов, — уверяют в банке.

В кредитной организации напомнили, что решать различные вопросы можно по нескольким каналам связи:

— Короткую консультацию можно получить по телефонам горячих линий, претензию отправить на адрес отдела претензионной работы pretension@uralsib.ru или обратиться через интернет-банк. Вопрос в интернет-банке писать удобнее всего: переписка сохраняется автоматически, не нужно проходить идентификацию клиента, в отличие от звонка по телефону.

Сегодня, 10 апреля, Альберт, как никогда, с нетерпением ждёт начисления зарплаты. Молодой человек гадает: кому же на этот раз придёт оповещение о зачисленной сумме?