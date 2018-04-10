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В России появился набор для защиты от харассмента: «Анти-Слуцкий Box»
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В России появился набор для защиты от харассмента: «Анти-Слуцкий Box» 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Теперь журналисткам нечего бояться. Набор «Анти-Слуцкий Box» поможет избежать неприятных ситуаций и научит правильно вести диалог с похотливыми «народными избранниками».
Российское креативное агентство Blacklight презентовало набор «Анти-Слуцкий Box», в который вошли диктофон, перцовый баллончик, книга Марка Гоулстона «Как разговаривать с мудаками» и классические брюки, чтобы никто не смог провести между ног ладонью.
@antislutsky_box  На официальной странице агентства заявили, что собираются продавать набор, но если кому-то очень нужно, то они готовы его подарить. Набор против харассмента «Анти-Слуцкий Box» будет продаваться по цене 4999 рублей.
@antislutsky_box  Напомним, что в конце февраля несколько журналисток публично заявили о сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого, на что сам политик назвал обвинения «заказной кампанией». После инцидента комиссия Госдумы по этике признала действия Слуцкого абсолютно приемлемыми.
В связи с этим более десятка российских изданий объявили бойкот депутату, комиссии по этике, а некоторые и всей Госдуме. Playboy также поддерживает СМИ, объявившие бойкот Госдуме и депутату Слуцкому, и выступает против харассмента.
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