В России появился набор для защиты от харассмента: «Анти-Слуцкий Box»

Теперь журналисткам нечего бояться. Набор «Анти-Слуцкий Box» поможет избежать неприятных ситуаций и научит правильно вести диалог с похотливыми «народными избранниками».

Российское креативное агентство Blacklight презентовало набор «Анти-Слуцкий Box», в который вошли диктофон, перцовый баллончик, книга Марка Гоулстона «Как разговаривать с мудаками» и классические брюки, чтобы никто не смог провести между ног ладонью.

@antislutsky_box На официальной странице агентства заявили, что собираются продавать набор, но если кому-то очень нужно, то они готовы его подарить. Набор против харассмента «Анти-Слуцкий Box» будет продаваться по цене 4999 рублей.

@antislutsky_box Напомним, что в конце февраля несколько журналисток публично заявили о сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого, на что сам политик назвал обвинения «заказной кампанией». После инцидента комиссия Госдумы по этике признала действия Слуцкого абсолютно приемлемыми.

В связи с этим более десятка российских изданий объявили бойкот депутату, комиссии по этике, а некоторые и всей Госдуме. Playboy также поддерживает СМИ, объявившие бойкот Госдуме и депутату Слуцкому, и выступает против харассмента.