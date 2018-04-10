Калининградская область — среди российских лидеров по информатизации здравоохранения

Александр Кравченко. Об этом сегодня, 10 апреля 2018 года, на заседании правительства Калининградской области сообщил руководитель министерства здравоохранения

Министр подчеркнул, что внедрение современных информационных технологий является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 10 апреля 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.

В региональный сегмент Единой государственной информационной системы (ЕГИС) в сфере здравоохранения подключено 77 лечебных учреждений различных форм собственности, 4 страховые компании, терфонд ОМС. На постоянной основе в ней работают 2500 врачей. Уникальные электронные медицинские карты и истории болезни в региональной медицинской информационной системе (МИС) заведены на 910 тысяч жителей области, или 91,4% населения. Более одного миллиона записей заносится в региональную информационную систему ежедневно.

По данным Минздрава России, эти и другие показатели в плане информатизации здравоохранения по итогам 2017 года позволили Калининградской области войти в семерку лучших регионов страны.

Региональный сегмент ЕГИС в сфере здравоохранения включает в себя МИС «БАРС. Здравоохранение», информационную систему обмена медицинскими изображениями, ведомственные сегменты региональной системы видеоконференцсвязи и федеральной автоматизированной информационной системы трансфузиологии «АИСТ».

В 2018 году также запущена в эксплуатацию новая автоматизированная система льготного лекарственного обеспечения «М-Аптека». Сегодня в ней работают более 700 врачей, склад областной фармацевтической компании, а также горячая линия по льготному лекарственному обеспечению.

«Система очень эффективная, — убежден Александр Кравченко. — Она позволяет контролировать все процессы — от формирования заявки лечебного учреждения и точного расчета планируемой потребности в препаратах до управления всей логистикой и остатками товара в фармкомпании».

Кроме этого, с декабря 2017 года в области действует Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи, к которой подключены все машины СМП региона в реальном времени. До 100% доведено оснащение санитарного автотранспорта бортовыми комплексами ГЛОНАСС/GPS и подключение к системе подвижной транкинговой радиосвязи цифрового стандарта DMR.

И еще началось внедрение дополнительного приложения, позволяющего бригаде скорой медицинской помощи, отправляющейся на вызов, видеть в МИС «БАРС. Здравоохранение» предварительную информацию о пациенте.

Хороший импульс развитию информатизации здравоохранения, по словам Александра Кравченко, придала реализация в регионе федерального проекта «Бережливая поликлиника». К примеру, в рамках апробации лабораторной информационной системы в лаборатории Центральной городской клинической больницы развернута пилотная зона ЛИС «БАРС».

«Это позволило максимально эффективно использовать уже имеющуюся инфраструктуру, сделать процесс проведения исследований удобным и для пациента, и для врача, — пояснил Александр Кравченко. — Мы готовы к масштабированию этой системы и сегодня работаем над тем, чтобы пациенты в дальнейшем могли видеть результаты своих исследований в электронном виде».

Среди новых направлений информатизации здравоохранения, которые получат развитие в 2018 году, министр назвал акушерство и неонатологию, а также стартовавшее в обдасти внедрение региональной системы мониторинга работы тяжелого цифрового оборудования лучевой диагностики, включая КТ, МРТ и ангиографы, что позволит обеспечить эффективность его эксплуатации и контроля использования.