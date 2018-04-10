Zenith ввел должность глобального коммерческого директора

Кассандра Стивенс, Zenith

Агентство Zenith, входящее в Publicis Media, создало должность глобального коммерческого директора (Global Commerce Director). На этот пост назначена Кассандра Стивенс, сообщила пресс-служба компании.

Новая должность призвана усилить коммерческое направление Zenith, которое помогает клиентам интегрировать маркетинговые и торговые усилия, а также выстраивать взаимовыгодное партнерство с онлайн-ритейлерами. Стивенс будет подчиняться глобальному директору по digital и инновациям Бенуа Каше. Новый топ-менеджер будет отвечать за разработку индивидуальных «дорожных карт» для клиентов, включающих стратегию работы с торговыми сетями.

«С ростом данных и технологических платформ у брендов появляется уникальная возможность соотносить продажи с полным путешествием потребителя и управлять тем, как их продукция представлена и реализована онлайн», — отмечает Стивенс.

Создание должности GCD последовало за запуском Publicis Media новой глобальной практики, посвященной коммерции. Задача направления — открывать перед клиентами новые возможности для роста за счет электронной коммерции, инвестиций, продвижения продуктов в рознице и улучшения потребительского опыта. Результатом совместных усилий заявлено увеличение продаж, как онлайн, так и на других площадках.