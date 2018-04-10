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Товарные знаки УВЗ признаны лучшими на международной арене
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Товарные знаки УВЗ признаны лучшими на международной арене 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: Антон Тушин
Корпорация «Уралвагонзавод» выиграла Гран-при московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018», где участвовала впервые. Бренды «Т-90» и «Армата» отмечены золотыми медалями «Товарный знак Лидер-2018». Также УВЗ за изобретательскую деятельность получил приз от международной выставки инноваций, патентов и изобретений INVENT ARENA.
Всего на суд экспертной комиссии и международного жюри салона было представлено пять товарных знаков корпорации: «УВЗ», «Армата», «БМПТ-72», «Терминатор-2» и «Т-90».
Чтобы стать лучшим в конкурсе «Товарный знак Лидер», необходимо было получить наивысшие баллы по таким критериям, как запоминаемость, использование товарного знака в гражданском обороте, экономическая эффективность от его использования, а также степень защищенности.
Для участия в конкурсе были выбраны самые важные для корпорации и узнаваемые товарные знаки. Например, Т-90 — один из знаковых для Уралвагонзавода танков, который активно продвигается на экспорт, или новейшая разработка УВЗ «Армата» — бренд, который имеет большое маркетинговое и экономическое значение не только для предприятия, но и страны в целом.
«Участие в выставке стало для корпорации хорошей возможностью популяризировать свою интеллектуальную деятельность. Кроме того, открыло хорошие перспективы по поиску потенциальных клиентов для дальнейшего заключения лицензионных договоров. А победа — важное для нас достижение: это заслуга всех специалистов, кто участвовал в создании и защите товарных знаков», — объяснил начальник управления интеллектуальной собственности Уралвагонзавода Сергей Ананьев.
«Этот конкурс показал активность сотрудников по защите объектов корпорации. Наша интеллектуальная собственность может быть реализована, являться отдельным субъектом и использоваться наравне с готовыми изделиями. Необходимо, чтобы был законный оборот продукции с использованием логотипов корпорации. Это позволит защитить УВЗ от недобросовестной конкуренции на территории России и других стран», — отметил заместитель генерального директора по правовым вопросам Роман Васиян.
Салон «Архимед» нацелен на активацию изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка, новых продуктов и услуг. Проходит при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, Администрации Президента Российской Федерации, Роспатента и многих других крупных отраслевых организаций.
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