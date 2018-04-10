Под Петрозаводском спасатели взорвали лед на реке (фото)

Взрывы на реке Ивина стали частью подготовки к паводковому сезону. Карельские спасатели продолжают подготовку к безопасному пропуску паводковых вод. В пятницу, 6 апреля, сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ Карельской Республиканской поисково-спасательной службы начали взрывать лед на реке Ивина в поселке Ладва Прионежского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Для проведения работ по ослаблению льда специалисты использовали 20 зарядов, общая масса которых составила 20 кг, — отметил Александр Снигур, начальник подразделения разминирования и взрывных работ Карельской Республиканской поисково-спасательной службы. — Заряды были заложены в специальные лунки, которые были расположены вдоль основного русла на расстоянии 3 метров друг от друга. На данный момент взрывные работы успешно завершены.