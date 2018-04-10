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Под Петрозаводском спасатели взорвали лед на реке (фото)
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Под Петрозаводском спасатели взорвали лед на реке (фото) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Взрывы на реке Ивина стали частью подготовки к паводковому сезону. Карельские спасатели продолжают подготовку к безопасному пропуску паводковых вод. В пятницу, 6 апреля, сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ Карельской Республиканской поисково-спасательной службы начали взрывать лед на реке Ивина в поселке Ладва Прионежского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Для проведения работ по ослаблению льда специалисты использовали 20 зарядов, общая масса которых составила 20 кг, — отметил Александр Снигур, начальник подразделения разминирования и взрывных работ Карельской Республиканской поисково-спасательной службы. — Заряды были заложены в специальные лунки, которые были расположены вдоль основного русла на расстоянии 3 метров друг от друга. На данный момент взрывные работы успешно завершены.
По материалам: ptzgovorit.ru
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