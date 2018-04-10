Сверхспособности: Голос

Светлана Феодулова стала финалисткой программы «Сверхспособности» в эпизоде «Голос». Вокальный диапазон Светланы Феодуловой — 4 октавы. Благодаря этому ей удалось установить рекорд России и получить статус самого высокого голоса нашей страны. Вместе с редакцией «Науки» Светлана комментирует самые популярные голоса популярной российской музыки.

Земфира

У нее все получается достаточно легко, это за счет того, что она правильно управляет голосовым аппаратом. Она поет не жестким смыканием голосовых связок, а воздушной подачей. Поэтому получается и эмоционально, и форте (громко), но не за счет надрыва, не за счет перенапряжения голосового аппарата. Я это очень люблю и ценю, наверное, потому что в моем случае у меня колоратура, и если я слушаю артиста, который неправильно поет, это очень сильно может отразиться, даже на мне и моём голосе. Поэтому я очень выборочно отношусь к певцам, которых я буду слушать, особенно до концерта.

Макsим

У неё индивидуальный, узнаваемый тембр, это здорово! Очень интересная высокая подача, немного кошачья. Поэтому в этом плане тоже есть такой плюс. Вверху как бы промяукивает. Это такой интересный прием, так же делает Сара Брайтман , она его применяет как бы в своем жанре. Это тоже все индивидуально. Я вообще очень люблю когда произведение отличается индивидуальностью. Какое-то время я сама слушала Макsим, мне она очень нравилась, и песни, которые она пишет сама — всё это очень вдохновляло.

Линда

Если честно, до нашего интервью я не была знакома с этой исполнительницей. Здесь я слышу противовес предыдущим артистам и точному смыканию голосовых связок. У Линды как раз некоторое недосмыкание и хрипотца в голосе. В том жанре, в котором она работает (а она работает в этническом жанре), это нормальное явление. Более того, тембр её голоса практически не выражен, то есть ей легко подражать. В этом жанре голос не должен выделяться, наоборот, его задача слиться с другими инструментами, которые ей аккомпанирут. Мне нравится, как она преподносит этот жанр.

Вокал Шнурова построен на надрыве. Я не очень люблю такую подачу, но он работает в своем жанре, пытается подражать Высоцкому, хотя отличие очень большое. У Высоцкого очень хорошая актерская подача, эмоциональность, выразительность, и яркая тембральная окраска. Чувственность Высоцкого прослушивается в голосе в буквальном смысле. В случае Шнурова все достаточно ровно.

Очень узнаваемый тембр, очень хорошее смыкание. У Борзова могла бы получиться академическая постановка голоса. Яркий и насыщенный. И тоже уникальная тембральная окраска.

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