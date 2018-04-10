В Кирове породистую собаку привязали цепью к дереву и бросили в лесу

Случай произошел в микрорайоне Коминтер. Неизвестно, сколько пес породы кане-корсо просидел на привязи. Животное спасли случайные прохожие, сообщает devyatka.ru.

«Моя подруга гуляла со своим лабрадором и услышала писк. Так она нашла эту собаку. Она была очень тощая и голодная», — рассказала кировчанка.

Она временно приютила собаку. Ее уже показали ветеринару. Животное здорово, но истощено.

«Это девочка. Ей около полутора лет. Сейчас она уже начала набирать вес. Кормим ее хорошо».

В ближайшее время женщина планирует еще раз свозить собаку в клинику, чтобы проверить клеймо. С помощью него можно будет получить информацию о заводчике.

«Такие щенки стоят от 40 до 100 тысяч. Многие сейчас мне звонят и хотят забрать собаку, чтобы ее разводить или перепродать. Хотят организовать некий бизнес. Но я таким людям отказываю. Отдам только в хорошие руки», — рассказывает кировчанка.

Она пояснила, что собаки породы кане-корсо отличные охранники, но для их воспитания нужны опытные собаководы. В Кирове уже такой нашелся. На днях с псом приедет знакомиться жительница областного центра, которая занималась разведением этой породы.

«Несмотря на случившееся, собака не стала агрессивной. Она спокойная, игривая, знает все команды. Постараюсь найти для нее новый дом и хороших хозяев», — рассказала кировчанка.

Фото — devyatka.ru