Ещё
В Кирове породистую собаку привязали цепью к дереву и бросили в лесу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

В Кирове породистую собаку привязали цепью к дереву и бросили в лесу 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Случай произошел в микрорайоне Коминтер. Неизвестно, сколько пес породы кане-корсо просидел на привязи. Животное спасли случайные прохожие, сообщает devyatka.ru.
«Моя подруга гуляла со своим лабрадором и услышала писк. Так она нашла эту собаку. Она была очень тощая и голодная», — рассказала кировчанка.
Она временно приютила собаку. Ее уже показали ветеринару. Животное здорово, но истощено.
«Это девочка. Ей около полутора лет. Сейчас она уже начала набирать вес. Кормим ее хорошо».
В ближайшее время женщина планирует еще раз свозить собаку в клинику, чтобы проверить клеймо. С помощью него можно будет получить информацию о заводчике.
«Такие щенки стоят от 40 до 100 тысяч. Многие сейчас мне звонят и хотят забрать собаку, чтобы ее разводить или перепродать. Хотят организовать некий бизнес. Но я таким людям отказываю. Отдам только в хорошие руки», — рассказывает кировчанка.
Она пояснила, что собаки породы кане-корсо отличные охранники, но для их воспитания нужны опытные собаководы. В Кирове уже такой нашелся. На днях с псом приедет знакомиться жительница областного центра, которая занималась разведением этой породы.
«Несмотря на случившееся, собака не стала агрессивной. Она спокойная, игривая, знает все команды. Постараюсь найти для нее новый дом и хороших хозяев», — рассказала кировчанка.
Фото — devyatka.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Итоги недели: обыски в администрации Кирова, суицид в СИЗО и недетские «шалости» Виталий Милонов прокомментировал фото дочери чиновника в Кировской области, оскорбившее верующих В Фаленском районе утонул рыбак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отправляют ударную группу в Средиземное море367
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков589
Эрдоган раскритиковал Лаврова127
Китай пошел на уступки США в торговой войне437
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока48
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение